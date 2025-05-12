النيابة تنتقل إلى موقع اندلاع حريق في 4 طوابق ببرج سكني خلف استوديو مصر

انتقل فريق من النيابة لموقع اندلاع حريق ضخم في برج سكني يقع خلف استوديو مصر بالمريوطية للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق امتد إلى أربعة طوابق داخل العقار، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًّا حول المكان لحماية المواطنين وتأمين المنطقة.

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