أكلات تضر بصحة الشعر، ابتعدي عنها

صحة الشعر تبدأ من الداخل، وما تتناولينه يوميا هو العامل الأكبر في مظهره وقوته وكثافته، وكلما كان الطعام صحى ومتوازن كلما كان الشاب فى أفضل حالاته.

ولكن اهمال الطعام الصحى المحضر فى المنزل والإقبال على الوجبات السريعة الخالية من الخضروات والفاكهة يضعف الشعر ويؤثر على مظهره بشكل سلبي.

أكلات تضر بصحة الشعر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك أكلات تضر بصحة الشعر، منها:-

السكر الأبيض، والسكر الزائد يسبب التهابات داخل الجسم مما يؤثر على بصيلات الشعر ويزيد معدل التساقط، كما أنه يرفع معدل الإنسولين ويؤثر على الهرمونات التي تنظم نمو الشعر.

الوجبات السريعة، والمقليات والبرجر والبطاطس الجاهزة، تحتوي على دهون غير صحية، وتسبب ضعف الدورة الدموية لبصيلات الشعر، وتزيد القشرة وجفاف الفروة.

المشروبات الغازية، تقلل امتصاص الكالسيوم والمعادن المفيدة للشعر، مما يؤدي إلى شعر ضعيف وهش.

صحة الشعر

الإفراط في القهوة، والكافيين بكميات كبيرة قد يسبب جفاف الجسم، وبالتالي جفاف الشعر، لذا ينصح بألا يتعدى الاستهلاك 1 إلى 2 كوب يوميا.

الأكلات المالحة جدا، والملح الزائد يجفف الجسم ويؤدي إلى فقدان رطوبة الشعر وتكسره.

نصائح لنظام غذائي يحسن صحة الشعر

وأضافت لانا، أنه لتحسين صحة الشعر، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

اشربي 2 إلى 3 لتر ماء يوميا، والجفاف يؤثر مباشرة على لمعان الشعر.

تناولي وجبة غنية بالبروتين يوميا.

ضيفي طبق سلطة يحتوي على سبانخ أو فلفل ألوان.

قللي من السكر والمقليات.

تناولي فاكهة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي لتحسين امتصاص الحديد.

استمري على المكسرات النيئة وزيت الزيتون.

