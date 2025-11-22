بمكونات طبيعية، دليل شامل للعناية بكل أنواع الشعر في فصل الشتاء

18 حجم الخط

العناية بالشعر في فصل الشتاء بمكونات طبيعية، مع بداية فصل الشتاء، تبدأ مشكلات الشعر في الظهور بوضوح بسبب انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الرطوبة الداخلية نتيجة استخدام الدفايات، والجفاف الخارجي الناتج عن برودة الجو.





هذه التغيرات تؤثر على فروة الرأس وعلى بنية الشعرة نفسها فتفقد ترطيبها، وتصبح أكثر عرضة للتقصف والتساقط والهيشان.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر في الشتاء لا تعني استخدام منتجات مكلفة، بل يمكن الاعتماد على مواد طبيعية بسيطة تُعيد للشعر صحته ولمعانه وقوته مهما كان نوعه.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن اختيار الروتين الصحيح لكل نوع شعر هو الخطوة الأساسية للحفاظ عليه طوال فصل الشتاء.

ومع الانتظام في الأقنعة الطبيعية واتباع النصائح اليومية، سيستعيد شعركِ مرونته ويصبح أكثر حيوية ولمعانًا رغم برودة الطقس



وبما أنكِ تبحثين عن روتين طبيعي وفعّال يناسب كل أنواع الشعر، تقدم لكِ خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، هذا التقرير دليلًا متكاملًا للعناية بالشعر في الشتاء باستخدام مكونات آمنة وموجودة في كل منزل.

أولًا: لماذا يحتاج الشعر لعناية خاصة في الشتاء؟

أوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن الشعرة تتعرض في الشتاء لعدة عوامل تجعلها أكثر هشاشة، من أهمها، ما يلي:

الجفاف الشديد نتيجة قلة إفراز الدهون الطبيعية في فروة الرأس.

التقلبات الحرارية بين البرد خارج المنزل والدفء داخله، مما يؤدي لتكسر الشعرة.

الرياح الباردة التي تفقد الشعر مرونته وتجعله مجهدًا.

قلة شرب الماء في الشتاء، وهو من الأسباب الأساسية في جفاف الشعر من الداخل.

زيادة استخدام الماء الساخن في غسل الشعر، وهو عدو رئيسي لترطيب فروة الرأس.

كل هذه العوامل تجعل الشعر بحاجة إلى روتين عناية يومي وأسبوعي يعتمد على المكونات الطبيعية التي تعيد له الرطوبة، وتغذّيه، وتحميه من تأثيرات الشتاء.

ثانيًا: العناية بالشعر الجاف في الشتاء



العناية بالشعر الجاف

الشعر الجاف هو الأكثر تأثرًا بفصل الشتاء بسبب فقدانه للزيوت الطبيعية، مما يجعله بحاجة لماسك ترطيب عميق وروتين يغذي الشعرة من الجذور حتى الأطراف.

1) أفضل المكونات الطبيعية للشعر الجاف

زيت الزيتون

يعتبر من أقوى الزيوت التي تعيد للشعر نعومته، ويحتوي على فيتامين E الذي يعالج التقصف ويوفر طبقة حماية للشعر.

العسل

يمتص الرطوبة من الجو ويحفظها داخل الشعرة، مما يزيد من نعومتها ومرونتها.

الأفوكادو

غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تصلح الشعر التالف بعمق.

2) ماسك طبيعي عميق للشعر الجاف

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة عسل

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعيها على الشعر لمدة 40 دقيقة، ثم اغسلي الشعر بماء فاتر وشامبو خفيف.

3) روتين يومي للشعر الجاف في الشتاء

تجنّبي المياه الساخنة.

استخدمي سيروم طبيعي قبل النوم مثل قطرات من زيت اللوز الحلو.

مشطي الشعر بمشط خشبي لتوزيع الزيوت الطبيعية.

اربطي الشعر ربطة خفيفة قبل النوم لحمايته من التقصف.

ثالثًا: العناية بالشعر الدهني في الشتاء



الشعر الدهني يعاني غالبًا من إفراط في إفراز الدهون، لكنه في الشتاء قد يواجه مشكلات إضافية مثل الحكة وقشرة الرأس بسبب اختناق فروة الرأس.

العناية بالشعر الدهني

1) أفضل المكونات الطبيعية للشعر الدهني

الليمون

يطهر فروة الرأس ويقلل الدهون، لكنه يجب استخدامه بحذر.

النعناع

ينشط الدورة الدموية ويمنع انسداد المسام.

الزبادي

يوازن إفراز الدهون ويهدئ فروة الرأس.

2) ماسك طبيعي لتنظيم إفراز الدهون

3 ملاعق زبادي

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة نعناع مطحون

الطريقة:

يوضع على فروة الرأس 20–30 دقيقة فقط، ثم يُغسل جيدًا.

3) روتين يومي للشعر الدهني

اغسلي الشعر مرتين أسبوعيًا فقط.

استخدمي خل التفاح المخفف مرة أسبوعيًا كشطف نهائي.

تجنبي الكريمات الثقيلة على الأطراف لأنها تتحول لدهون.

اربطي الشعر بشكل يسمح بتهوية الفروة.

رابعًا: العناية بالشعر المختلط في الشتاء



هو الشعر الذي تكون فروته دهنية بينما الأطراف جافة، ويحتاج إلى توازن دقيق بين الترطيب وتنظيم الدهون.

1) أفضل المكونات الطبيعية للشعر المختلط

جل الألوفيرا

يرطب الأطراف دون أن يسبب دهونًا زائدة.

زيت الجوجوبا

من أقرب الزيوت لتركيب الدهون الطبيعية للفروة، فلا يزيد من إفرازها.

العسل

يرطب الأطراف ويزيد اللمعان.

2) ماسك مغذٍ للشعر المختلط

ملعقتان جل ألوفيرا

ملعقة عسل

ملعقة صغيرة زيت جوجوبا

يوضع على الأطراف فقط لمدة نصف ساعة.

3) روتين يومي للشعر المختلط

اغسلي الفروة فقط بالشامبو واتركي الرغوة تنساب على الأطراف.

استخدمي بلسمًا خفيفًا على الأطراف فقط.

ضعي سيروم طبيعي مثل زيت الجوجوبا على نهاية الشعر.

خامسًا: العناية بالشعر الكيرلي في الشتاء



شعر الكيرلي يتأثر بشدة في الشتاء لأنه بطبيعته يميل إلى الجفاف ويتطلب عناية وترطيبًا مستمرًا.

العناية بالشعر الكيرلي

1) أفضل المكونات الطبيعية للشعر الكيرلي

زبدة الشيا

تحافظ على التموجات وتمنع الهيشان.

زيت جوز الهند

يغذي أطراف الشعر ويحميه من التقصف.

العسل

يثبّت الترطيب داخل خصل الشعر.

2) ماسك ترطيب لفصل الشتاء

ملعقة زبدة شيا

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة عسل

يوضع 45 دقيقة ثم يشطف جيدًا.

3) روتين يومي للشعر الكيرلي

استخدمي “Leave-in” طبيعي: جل ألوفيرا + بضع قطرات زيت جوز الهند.

طبّقي تقنية Scrunch لزيادة الكيرلز.

تجنبي تمشيط الشعر وهو جاف.

استخدمي فوطة قطنية أو تيشيرت للتجفيف لتقليل الهيشان.

سادسًا: العناية بالشعر الخفيف والمتساقط في الشتاء



الشتاء قد يزيد التساقط بسبب ضعف التغذية وقلة الشمس، وهنا يأتي دور المواد الطبيعية التي تقوّي البصيلة.

1) أفضل المكونات الطبيعية للشعر الخفيف

زيت الخروع

يقوي البصيلات ويحفز النمو.

الثوم

مطهر قوي يمنع التساقط (يستخدم بكمية قليلة ومخففة).

الزنجبيل

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

2) سيروم طبيعي لتقوية الشعر

ملعقة زيت خروع

ملعقة زيت جوز الهند

نصف ملعقة عصير زنجبيل

يوضع على الفروة لمدة ساعة ثم يُغسل.

3) روتين يومي للشعر الخفيف

دلكي فروة الرأس 5 دقائق يوميًا.

تناولي أطعمة غنية بالحديد وأوميغا 3.

قللي من استخدام السشوار والمكواة.

سابعًا: نصائح هامة لكل أنواع الشعر في الشتاء

وتقدم خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحفاظ على شعرك طوال فصل الشتاء، مهما كان نوعه.

قص الأطراف مرة كل شهرين لمنع التقصف.

الابتعاد عن الماء الساخن لأنه يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية.

استخدام الزيوت الدافئة مرة أسبوعيًا لأي نوع شعر.

شرب 6–8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الشعر من الداخل.

ارتداء قبعة قطنية قبل الخروج لحماية الشعر من الرياح والبرد.

استخدام شامبو خفيف Sulfate-free لتجنب جفاف الفروة.

تجنب ربط الشعر بقوة خصوصًا في الشتاء لأن الشعر يكون أضعف.

تقليل عدد مرات غسل الشعر للحفاظ على زيوته الطبيعية.

ثامنًا: أفضل زيت لكل نوع شعر في الشتاء

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، أفضل الزيوت لكل نوع من أنواع الشعر.

الشعر الجاف: زيت الزيتون – زيت الأرجان

الشعر الدهني: زيت الجوجوبا – ماء الورد

الشعر المختلط: زيت اللوز على الأطراف – ألوفيرا

الشعر الكيرلي: زبدة الشيا – زيت جوز الهند

الشعر الخفيف: زيت الخروع – زيت الثوم المخفف

الشعر العادي: زيت السمسم – زيت الروزماري

