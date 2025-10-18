السبت 18 أكتوبر 2025
منها الشيب المبكر، 6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها

نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم مشكلة قد تبدو ليست خطيرة لبعض الأشخاص ولكنها للأسف مع الوقت تؤثر في الصحة بشكل سلبي ومع الوقت تحدث مضاعفات خطيرة.

وعادة قد تظهر بعض الأعراض التي يترجمها صاحبها بأنها أمر عادي ولكن تكون مؤشر من الجسم بأن هناك نقصًا في عنصر غذائي محدد ويجب تعويضه حفاظا على الصحة.

 

6 علامات إذا ظهرت في شعرك ممنوع تجاهلها 

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك 6 علامات إذا ظهرت في الشعر ممنوع تجاهلها حفاظًا على الصحة، ومن هذه العلامات:

  1. الشيب المبكر، وهذا يعنى أن الجسم يعاني من نقص فيتامين د وفيتامين ب12.
  2. ظهور شعر رفيع أو أصبح رفيع وهذا يعني أن الجسم يعاني من نقص الحديد.
  3. جفاف الشعر وهذا يعني أن الجسم يحتاج إلى الترطيب حيث شرب الماء الوفير.
  4. تكسر الشعر، وهذا يعني أن الجسم يحتاج إلى البروتين والأوميجا 3.
  5. تساقط مفاجئ للشعر، وهذا يعني أن التوتر عالي.
  6. ظهور القشرة بشكل زائد، وهذا يعنى أن الجسم يعاني من نقص الزنك.
طرق الحفاظ على جمال الشعر والبشرة 

وللحفاظ على جمال شعرك وبشرتك والصحة العامة يجب شرب الماء الوفير على مدار اليوم وذلك لحماية الجسم من الجفاف وترطيبه وعمله بأعلى كفاءة، هذا بجانب التغذية السليمة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها يوميا، ومن أهم مكون الغذاء السليم البروتين وموجود في اللحوم والأسماك والبقول، والخضروات والفاكهة التي تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات مع منتجات الألبان والدهون الصحية، وذلك لعلاج أي نقص من العناصر الغذائية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم والمناعة ويحمى من جميع الأمراض ويحافظ على صحة وجمال البشرة والشعر.

