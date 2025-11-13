فوائد استخدام التونيك للشعر، يقوى البصيلات ويساعد على نموه بغزارة

18 حجم الخط

التونيك من المنتجات الأساسية في روتين العناية بالشعر الحديث، إذ يجمع بين خصائص العلاج والوقاية، ويساهم في تحسين صحة فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر ومنحه مظهر أكثر حيوية وكثافة.

وعلى الرغم من أن التونيك كان يستخدم قديما بتركيبات بسيطة تعتمد على الأعشاب والزيوت الطبيعية، إلا أن تركيباته الحديثة أصبحت أكثر تطور، حيث تجمع بين العناصر النباتية والمغذيات الفعالة والفيتامينات، مما جعله عنصر لا غنى عنه في الحفاظ على صحة الشعر.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن التونيك هو سائل خفيف يوضع مباشرة على فروة الرأس أو الشعر بعد غسله أو بين الغسلات، ويستخدم لتغذية الجذور وتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويمكن أن يحتوي على مكونات مختلفة مثل خلاصة النعناع، والروزماري، والكافيين، والفيتامينات مثل B5 وE، وكلها عناصر تعزز من صحة الشعر وتحد من تساقطه.

استخدام التونيك للشعر

فوائد استخدام التونيك للشعر

وأضافت سهام، أن من فوائد استخدام التونيك للشعر:-

تحفيز نمو الشعر، ومن أهم فوائد التونيك أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على وصول الأوكسجين والمغذيات إلى بصيلات الشعر، وهذا التحفيز الطبيعي يعزز نمو الشعر الجديد ويقلل من التساقط الناتج عن ضعف الجذور أو الإجهاد.

تقوية بصيلات الشعر، ويحتوي التونيك عادة على فيتامينات ومعادن مثل الزنك والبيوتين والبانثينول، التي تعمل على تقوية جذور الشعر من الداخل، مما يقلل من تكسره وتساقطه، ويجعله أكثر سماكة ومتانة مع الاستخدام المنتظم.

تنقية فروة الرأس من الدهون الزائدة، وفروة الرأس الدهنية تعد من أكثر أسباب تساقط الشعر انتشارا، وهنا يأتي دور التونيك، إذ يساعد على تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية دون أن يسبب الجفاف، فبعض التركيبات تحتوي على مكونات مثل النعناع أو الشاي الأخضر التي تنقي المسام وتنعش الفروة.

مكافحة القشرة والالتهابات، والتونيك الغني بمستخلصات طبيعية كالكافور أو الزنجبيل أو خلاصة شجرة الشاي يعمل على محاربة الفطريات والبكتيريا المسببة للقشرة والالتهابات، كما يخفف الحكة ويمنح الإحساس بالانتعاش.

منح الشعر لمعان وصحة ظاهرة، ويعيد التونيك الحيوية إلى الشعر الباهت أو التالف، إذ يحتوي على مواد ترطيب خفيفة تساعد على نعومة الشعيرات ولمعانها دون إثقالها أو جعلها دهنية.

تسهيل التصفيف ومنع التشابك، وبعض أنواع التونيك تعمل كـ مرطب خفيف أو كـ"مهديء" للشعر بعد الغسيل، مما يسهل تصفيفه ويقلل من الهيشان والتشابك، خاصة للشعر الجاف أو المجعد.

كيفية استخدام التونيك بالشكل الصحيح

وتابعت، لاستخدام التونيك بشكل صحيح على الشعر يجب اتباع بعض الخطوات، منها:

يستخدم على شعر نظيف، ويفضل بعد تجفيفه بالمنشفة وليس بالمجفف الكهربائي.

يوضع القليل من التونيك على فروة الرأس مباشرة باستخدام القطارة أو بخاخ.

يدلك بلطف بأطراف الأصابع لمدة 3 إلى 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

لا يغسل بعد الاستخدام، بل يترك ليمتص تدريجيا من قبل الفروة.

يستخدم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، ويمكن استخدامه يوميا إذا كانت تركيبته خفيفة.

