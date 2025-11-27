الخميس 27 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

أكلات مهمة لتغذية الشعر والحفاظ على قوته ولمعانه

الشعر
الشعر
تتأثر صحة الشعر بشكل كبير بما نتناوله يوميا، فالشعر مثل أي جزء في الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية متوازنة كي ينمو بشكل صحي.

وكثير من النساء يركزن على استخدام الزيوت والماسكات الخارجية، ولكن الحقيقة أن 70% من صحة الشعر تأتي من الغذاء نفسه، بينما تمثل المنتجات والعناية الخارجية الجزء المكمل فقط.

أكلات مفيدة لصحة الشعر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن هناك أكلات مهمة لصحة الشعر، منها:-

  • البيض، ويعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين والبيوتين، وهما عنصران أساسيان لنمو الشعر، والبروتين يقوي بنية الشعرة ويمنع التقصف، والبيوتين يحفز نمو الشعر ويحميه من التساقط، وتناول البيض 3 إلى 4 مرات أسبوعيا يساعد على منح شعرك قوة ولمعان طبيعي.
  • السلمون والأسماك الدهنية، مثل السردين والماكريل والتونة، هذه الأسماك غنية بـ أوميجا 3، وهي دهون صحية تغذي بصيلات الشعر وتحافظ على رطوبته، وتمنع الجفاف، وتحارب الالتهابات التي قد تعيق نمو الشعر، وتمنح الشعر لمعان طبيعي.
صحة الشعر 
صحة الشعر 
  • السبانخ والخضراوات الورقية، والسبانخ مصدر مهم للحديد، وفيتامين A وC، والماغنسيوم، ونقص الحديد من أهم أسباب تساقط الشعر، وفيتامين A يحفز إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، وفيتامين C يزيد من امتصاص الحديد في الجسم.
  • المكسرات النيئة، مثل الجوز، واللوز، والكاجو، والفستق، وهى غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لمنع تساقط الشعر، ودهونها الصحية تغذي أطراف الشعر وتحسّن مظهره.
  • البطاطا الحلوة، تحتوي على بيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، ويعزز نمو الشعر، ويمنع جفاف الفروة، ويحسن كثافة الشعر.
  • الأفوكادو، من أفضل الأطعمة لشعر صحي ولامع، وغني بفيتامين E الذي يقوي الشعرة من الجذور، ويحتوي على دهون صحية تمنح الشعر نعومة فائقة، ومفيد جدا لمن تعاني من الشعر الجاف والمتقصف.
  • الشوفان، مصدر غني بالحديد والزنك والماغنسيوم وفيتامين B، يساعد على تحسين تدفق الدم لبصيلات الشعر، ويمنع ضعف الشعر وتساقطه، وينصح بتناوله في الإفطار 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.
  • الفلفل الرومي الملون، سواء الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، يحتوي على فيتامين C بكميات كبيرة، ويساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لقوة الشعر، ويعزز حماية الشعر من التكسر.
  • العدس والبقوليات، غنية بالبروتينات النباتية والحديد والزنك، وخيار ممتاز للنساء اللاتي لا يتناولن اللحوم، ويساعد على تكثيف الشعر مع الوقت.
  • منتجات الألبان، مثل اللبن الزبادي والجبن القريش، تحتوي على البروتين والكالسيوم، وتعزز نمو الشعر وتزيد من قوته.
الجريدة الرسمية