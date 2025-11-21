أخطاء شائعة تتسبب في تلف أطراف الشعر

18 حجم الخط

تعاني كثير من النساء من مشكلة تقصف أطراف الشعر، رغم استخدام منتجات العناية المختلفة ومحاولات الترطيب المستمرة.

الحقيقة أن تلف الأطراف غالبًا لا يحدث فجأة، بل يتراكم نتيجة مجموعة من الأخطاء اليومية التي نكررها دون وعي، فتضعف بنية الشعرة تدريجيًا وتفقد مرونتها وتظهر مشكلة التقصف.



أسباب تلف أطراف الشعر

في هذا التقرير نرصد أبرز الأخطاء الشائعة التي تسبب تلف نهايات الشعر، مع شرح لكيفية حدوث الضرر، وكيف يمكنك حماية شعرك واستعادة صحته خطوة بخطوة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. الإفراط في استخدام الحرارة

تعتبر أدوات الحرارة مثل السيشوار والمكواة والفير من أول أسباب تلف أطراف الشعر. فالتعرض المستمر لدرجات حرارة عالية يسبب:



تفكيك الروابط البروتينية داخل الشعرة.

فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على مرونة الأطراف.

جفاف نهايات الشعر وتعرضها للتكسر السريع.

الخطأ الأكبر أن بعض النساء يستخدمن الحرارة يوميًا أو على شعر مبلل، وهي عادة خطيرة تضاعف الضرر. الأفضل هو تجفيف الشعر بالهواء قدر الإمكان، واستخدام واقي الحرارة قبل أي تصفيف حراري، وتقليل مرات الاستعمال الأسبوعية.





2. غسل الشعر بالماء الساخن جدًا

قد يُشعر الماء الساخن بالراحة، لكنه أحد الأسباب الخفية لتلف الأطراف. فدرجات الحرارة العالية:

تفتح طبقة الكيوتيكل في الشعر بشكل مبالغ فيه.

تفقد الشعرة توازنها وتصبح أكثر عرضة للتقصف.

تزيل الطبقة الدهنية الواقية من الأطراف.

لذلك ينصح المتخصصون بالاعتماد على الماء الفاتر عند غسل الشعر، وإنهاء الشطف بالماء البارد لدعم غلق القشور الخارجية للشعرة ومنحها مظهرًا لامعًا وأقوى.

3. تمشيط الشعر المبلل بطريقة خاطئة

الشعر المبلل أضعف بنسبة تصل إلى 50% من الشعر الجاف، ولذلك يكون أكثر عرضة للتمزق. كثير من النساء يقعن في أخطاء مثل:

تمشيط الشعر من الجذور إلى الأطراف مباشرة.

استخدام فرشاة ضيقة أو قاسية.

فرك الشعر بالمنشفة بشكل عنيف قبل التمشيط.

كل هذه العادات تقطع أطراف الشعر وتفتح نهاياته. الطريقة الصحيحة هي استخدام مشط واسع الأسنان، والبدء من الأطراف تدريجيًا إلى أعلى، مع تجفيف الشعر بالضغط الخفيف بمنشفة قطنية بدل الفرك.

4. ربط الشعر بقوة واستخدام التوكد المطاطية الرديئة

ربط الشعر بقوة لفترات طويلة يشد الخصلات ويضغط على الأطراف مسببًا تكسيرها. أما الأربطة المطاطية غير الجيدة فتلتف حول الشعر وتقطع نهاياته عند فكها.

الأفضل هو:

استخدام ربطات قماشية ناعمة.

تجنب شد الشعر للخلف يوميًا.

تغيير مكان الربطة من حين لآخر لتجنب إجهاد نفس المنطقة.

هذه الخطوات البسيطة تمنع الكثير من التلف غير الملاحظ.

5. تجاهل قص الأطراف بانتظام

من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى مظهر شعري باهت هو تجاهل قص الأطراف لعدة شهور، إذ تستمر التشققات في التمدد لأعلى الشعرة، مما يزيد من الهيشان ويضعف الكثافة.

قص الأطراف كل 8–10 أسابيع يساعد على:

التخلص من الجزء المتقصف.

منع انتشار التشقق إلى باقي الشعرة.

إعطاء مظهر أكثر حيوية وانسيابية.

علاج الشعر المتقصف

6. الإفراط في استخدام الشامبو

الهدف من الشامبو هو تنظيف فروة الرأس وليس الأطراف. غسل الشعر بالشامبو بشكل يومي، أو فرك الأطراف به باستمرار، يؤدي إلى:

جفاف الأطراف بشكل شديد.

فقدان الزيوت الطبيعية.

ضعف الشعرة وتكسرها.

لذا ينصح بغسل الشعر من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا حسب نوعه، مع التركيز على فروة الرأس فقط، وترك الرغوة الخفيفة تنزل على الأطراف دون فرك مباشر.

7. استخدام منتجات غير مناسبة لنوع الشعر

اختيار منتج خاطئ قد يسبب جفاف الأطراف بدلًا من ترطيبها، مثل:

استخدام شامبو قوي على شعر جاف.

اختيار كريمات ثقيلة على شعر ناعم فتثقل الأطراف وتكسرها.

استعمال سيروم يحتوي على كحول يسبب جفافًا إضافيًا.

من الضروري قراءة المكونات واختيار المنتجات المخصصة لنوع شعرك، خصوصًا لو كان جافًا أو من السهل تقصفه.

8. التعرض للشمس والكلور دون حماية

العوامل البيئية من أهم أسباب ضعف أطراف الشعر. فالتعرض المباشر لأشعة الشمس يتلف الكولاجين الطبيعي الموجود في الشعرة، بينما يحتوي الكلور على مواد تسحب الرطوبة من الشعرة وتفتح قشرتها، ما يؤدي إلى تقصف الأطراف.

الحل الأمثل:

ارتداء قبعة أثناء الخروج في الشمس.

وضع سيروم يحتوي على حماية UV.

غسل الشعر فورًا بعد حمام السباحة وشطفه جيدًا.

9. النوم على وسادة قطنية خشنة

قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكن احتكاك الشعر بالوسادة القطنية العادية يسبب تشابك الأطراف وتلفها مع الوقت. الوسائد القطنية تمتص الرطوبة وتزيد الاحتكاك.

الأفضل هو استخدام وسادة من الحرير أو الستان، فهي تقلل الاحتكاك وتحافظ على زيوت الشعر الطبيعية، وتقلل من التقصف بشكل ملحوظ.

10. الإفراط في الصبغات والمواد الكيميائية

الملونات، الفرد، البروتين والكيراتين… جميعها تفتح طبقة الشعرة وتضعف بنيتها، ومع تكرار الاستخدام تتآكل الأطراف وتصبح عرضة للكسر.

لتقليل الضرر:

تقليل مرات الصبغ إلى الحد الأدنى.

استخدام منتجات خالية من الأمونيا والسلفات.

تطبيق ماسكات ترميم أسبوعية تحتوي على زيوت طبيعية أو بروتينات مرطبة.

كيف تحمين أطراف شعرك؟ (نصائح عملية وسريعة)

ضعي ماسك ترطيب أسبوعي يحتوي على زيت جوز الهند أو زيت الأرغان.

استخدمي سيروم حامي للأطراف بعد كل غسيل.

قللي قدر الإمكان من الحرارة والمواد الكيميائية.

تناولي أطعمة غنية بالأوميغا 3 وفيتامين E لدعم قوة الشعر من الداخل.

اشربي ماء كفاية يوميًا للحفاظ على مرونة الشعر.

تقصف الأطراف ليس مشكلة جمالية فقط، لكنه مؤشر واضح على أن الشعر يعاني من جفاف وضعف في بنيته. ومعرفة الأخطاء المسببة لتلف الأطراف هو أول خطوة للعلاج. باتباع النصائح البسيطة السابقة، والابتعاد عن العادات التي تؤذي شعرك دون أن تشعري، ستستطيعين استعادة مظهر شعر صحي ولامع، بأطراف قوية ومتماسكة.

