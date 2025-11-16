الأحد 16 نوفمبر 2025
احذري، جميع أنواع الشامبو والشاور جيل تشكل خطورة على الصحة

الشامبو
الشامبو
الشامبو والشاور جيل، من مستحضرات العناية بالشعر والجسم التى لا غنى عنها فى أى منزل، حيث يستخدمه الكبار والصغار فى تنظيف الشعر والجسم.

ورغم أن هذه المستحضرات تحتوى على مواد كيميائية إلا أن مازالت يزداد الإقبال عليها لعدم وجود بدائل عنها تغنى عن استخدامها.

 

مخاطر استخدام الشامبوهات والشاور جيل 

 ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إن جميع الشامبوهات والشاور جيل تحتوى على مواد كيميائية تدمر الصحة حيث تدخل المواد الكيميائية إلى الجسم مايزيد من الالتهابات فى الجسم ومع الوقت يزيد فرص نمو الخلايا السرطانية بالجسم، لذا يجب الامتناع تماما عن استخدام الشامبوهات والشاور جيل وكذلك الصابون بأنواعه حفاظا على الصحة لأن جميع هذه المنتجات تحتوى على مواد كيميائية خطيرة.

الشامبوهات
الشامبوهات

طرق آمنة لغسل الشعر والجسم 

وأضاف على، أن الاستحمام يكون بالماء الفاتر فقط وعدم استخدام الشامبو والشاور والصابون فى الاستحمام فيكفى الماء فقط خاصة أن الشعر به زيوت طبيعية يجب الاحتفاظ بها وكذلك الجلد، لذا يجب الاستحمام بالماء فقط، وممنوع غسل الشعر أكثر من مرتان أسبوعيا ويكون بالماء فقط.

مخاطر استخدام مرطبات الشعر والجسم المصنعة

أما بالنسبة لمنتجات ترطيب الشعر والجسم، يجب أيضا منع المستحضرات الصناعية لأنها عبارة عن مواد كيميائية، والعودة إلى مرطبات زمان مثل زيت الزيتون والزيوت الطبيعية الأخرى فهى آمنة تماما على البشرة والشعر ولها فاعلية كبيرة فى ترطيبهم وتغذيتهم مايغنى عن استخدام المرطبات الصناعية، وبدون اى آثار جانبية خطيرة.

أضرار الشخير، إنذار ليلي يكشف خطر يهدد القلب

استشاري تغذية يحذر من أضرار استخدام الإير فراير في الطهي يوميا

