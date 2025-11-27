الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
كأس مصر تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بورفؤاد بنتيجة 4-1  في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.

مباراة البنك الأهلي أمام بورفؤاد في كأس مصر

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل البنك الأهلي 4 أهداف في الشوطين الإضافيين عن طريق هاتريك لسعيدو سيمبوري وهدف لأحمد ياسر ريان.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد في كأس مصر

وبدأ البنك الأهلي مباراة بورفؤاد على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد صبحي 
خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب
خط الوسط: محمود عماد، أحمد النادري، أحمد مدبولي، سيد نيمار 
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد طارق سليمان، سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم، خالد عبد الشافي، يسري وحيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد أوفا، ياو أنور.

البنك الأهلي يواجه الفائز من طلائع الجيش والسكة الحديد

ويواجه البنك الأهلي الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد في دور الـ 16 من كأس مصر.

حكام مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد

وجاء طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وبورفؤاد كالتالي:

كأس مصر البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيًا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

مباريات كأس مصر

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 في حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

الجريدة الرسمية