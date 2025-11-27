مدرب مفاجئ مرشح لخلافة سلوت في ليفربول

18 حجم الخط

باتت أيام أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، معدودة في أنفيلد، بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الريدز مؤخرا، وآخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام نوتينجهام فورست في ملعب آنفيلد، قبل الخسارة أمام آيندهوفن في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير صحفي لـ"TEAM TALK" موقف ليفربول من إقالة المدرب آرني سلوت، وتحديد مرشح مفاجئ لخلافته في تدريب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام ونوتنجهام فورست السابق يحظى بإعجاب كبير من مجلس إدارة ليفربول، وينظر إليه على أنه الشخص المناسب لتدريب الريدز، على الرغم من الصعوبات الواضحة التي واجهها في نوتينجهام فورست قبل أن تتم إقالته في بداية هذا الموسم.

ولم تخفف إقالة أنجي بوستيكوجلو من تدريب نوتينجهام فورست من إعجاب ليفربول به، إلا أن الصحيفة أكدت أن الطريق لا يزال طويلًا قبل أن يصبح أنجي بوستيكوجلو المسئول في ملعب أنفيلد بدلًا من آرني سلوت الذي يتلقى دعم إدارة الريدز في الوقت الحالي.

أنجي بوستيكوجلو

ليفربول يحتل مركزا متأخرا بعد السقوط أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تراجع ليفربول الإنجليزي للمركز الـ13، في ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026، بعد السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة.

ويحتل ليفربول حاليًّا المركز الـ13 في الترتيب العام بـ9 نقاط فقط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.

وبدأ ليفربول مسيرته بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في الجولة الأولى، ثم خسارة في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي التركي بهدف نظيف.

وعاد ليفربول لذاكرة الانتصارات بالفوز على فرانكفورت في الجولة الرابعة بنتيجة (5-1)، وفوز جديد في الجولة الـ4 أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قبل السقوط برباعية أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الـ5.

وسجل ليفربول 10 أهداف في 5 مباريات وتلقت شباكه 8 أهداف، محققا 9 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

