الأهلي يراقب ثنائي مغربي لتدعيم الظهير الأيسر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن النادي الأهلي يتابع ثنائي مغربي للتعاقد مع أحدهما لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الانتقالات المقبلة. 

الأهلي يتابع ثنائي مغربي

وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن الأهلي وضع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء البيضاوي، على رأس قائمة اهتماماته، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.

ووفقا للصحيفة بأن مسئولي الأهلي يتابعون اللاعب بشكل دقيق، ويبدون اقتناع كامل بقدراته الفنية والبدنية، معتبرين أنه خيار مثالي لتدعيم هذا المركز خلال المرحلة المقبلة، في انتظار حسم موقفه مع الرجاء.

وفي الوقت نفسه، لم يتوصل الرجاء إلى اتفاق نهائي لتجديد عقد بلعمري، ما أدى إلى تصاعد الجدل داخل النادي حول مستقبل اللاعب.

كما أوضحت المنتخب أن الأهلي يضع فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر لمنتخب المغرب تحت 20 عاما، ضمن البدائل المحتملة، تحسبا لتعثر المفاوضات مع بلعمري، نظرا لكونه لاعب شاب يتمتع بقدرات واعدة يمكن تطويرها داخل القلعة الحمراء.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستعيد ذكريات التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك (صور)

إيطاليا تفوز على البرازيل وتحصد المركز الثالث في كأس العالم للناشئين

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

الجريدة الرسمية