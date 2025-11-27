الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

7 صور ترصد مران الزمالك اليوم بجنوب أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز

بيزيرا
بيزيرا
18 حجم الخط

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الخميس، على استاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز 

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على استاد بيتر موكابا في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجمل الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، وعامر صبري مدرب الفريق على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الجريدة الرسمية