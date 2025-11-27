البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

18 حجم الخط

نهائي كأس العالم للناشئين، حقق منتخب البرتغال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على نظيره النمسا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بنهائي المونديال.

من سجل هدف البرتغال في مرمى النمسا ؟

وجاء هدف البرتغال عن طريق كابرال في الدقيقة 33.

شوف الهدف

منتخب البرتغال يتقدم 1-0 على النمسا عن طريق أنيسيو كابرال عند الدقيقة 32.. في

نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

كأس العالم للناشئين

وشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد هذه النسخة هي الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

وشهد الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين، تسجيل هدفين فقط سجلهما منتخب النمسا، بينما بقيت الشباك نظيفة في لقاء البرازيل والبرتغال بالوقت الأصلي قبل أن تحسم ركلات الترجيح عبور البرتغال.

وتأهل منتخب النمسا إلى أول نهائي في تاريخه، بعد تخطي إيطاليا في الدور قبل النهائي ليضرب موعدًا مع البرتغال في المباراة النهائية.

وحجز منتخب البرتغال مقعده في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفشل منتخب البرازيل، المتوج باللقب أربع مرات، في بلوغ النهائي للمنافسة على لقب خامس كان سيجعله يعادل الرقم القياسي المسجل باسم نيجيريا، وتعود أخر تتويجات البرازيل إلى نسخة 2019، وقبلها أعوام 1997 و1999 و2003.

إيطاليا تفوز على البرازيل وتحصد المركز الثالث في كأس العالم للناشئين

حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث في كأس العالم للناشئين بعدما حقق الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة 4–2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0–0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين قطر 2025.

مباراة البرازيل ضد إيطاليا

وألغى حكم مباراة البرازيل وإيطاليا هدفا أحرزه لاعب السيلساو ورفض احتساب ركلة جزاء لـ الآتزوري.

وسجل منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاما هدفا فى الدقيقة 62 عن طريق ضربة رأسية إلا أن الحكم المساعد رفع الراية بداعي التسلل.

وعاد حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة بعدما أشهر مدرب منتخب البرازيل كأس التحدي ورفض الحكم احتسابها بداعي التسلل للاعب السليساو.

وفي الدقيقة 66 رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب إيطاليا بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو بناءا على طلب مدرب الآتزوري عقب سقوط لاعب إيطاليا داخل منطقة الجزاء للبرازيل.

