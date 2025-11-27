القصة الكاملة لـ أزمة مهدي سليمان في الزمالك

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الأزمة الكاملة لـ مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد رفضه المشاركة في التدريبات.

مهدي سليمان

وأكد المصدر أن المهدي سليمان انقطع عن تدريبات الأبيض خلال الفترة الماضية معترضا على عدم مشاركته مع الزمالك منذ انطلاق الموسم.

وأشار المصدر أن مهدي سليمان غاضب جدا أيضا من تجاهله من قبل أحمد عبد الرؤوف الذي قال في أحد المؤتمرات الصحفية إن محمد عواد ومحمد صبحي هما رقم 1 بالنسبة له.

كما قال المصدر إن مهدي سليمان حصل على وعد بالمشاركة من جون إدوارد المدير الرياضي، ولكنه لم يحدث ليقرر الانقطاع عن التدريبات.

وواصل المصدر: وقرر الزمالك تحويل مهدي سليمان إلى التحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات.

مهدي سليمان

فيما ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على استاد بيتر موكابا في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجمل الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، وعامر صبري مدرب الفريق على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.