5 مشروبات تهدئ الأعصاب وتقلل التوتر والقلق

التوتر والقلق والعصبية جزء من اليوم سواء فى العمل أو المنزل بسبب المسؤوليات وضغوط الحياة ما يؤثر على الصحة العامة.

وهذه الاضطرابات النفسية تسبب مضاعفات خطيرة لذا يلجأ البعض إلى المهدئات أو شرب المزيد من القهوة والشاى ما يفاقم المشكلة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إنه مع كثرة القلق والتوتر الناجم عن الضغوط النفسية فى العمل والمنزل ومشاكل الحياة عامة يحتاج الجسم إلى مشروبات طبيعية للتهدئة وتقليل التوتر ما يساعد على راحة المخ والاسترخاء والتفكير بشكل افضل.

وأضاف سلامة، أن هناك 5 مشروبات طبيعية، تحسن جودة النوم وتقلل التوتر والقلق، وتوازن هرمون الكورتيزول “هرمون التوتر"، كما أنها خالية من الكافيين، وبالتالى يمكن تناولها فى اى وقت بدون أن تؤثر على النوم.

مشروبات طبيعية تهدئ الأعصاب

5 مشروبات تهدئ الأعصاب وتقلل التوتر

وتابع، أن من أشهر هذه المشروبات:-

البابونج، وهو من أشهر المشروبات التى تهدئ الأعصاب، ويحتوي على مادة اسمها "الأبيجينين" تعمل على مستقبلات في المخ وتساعد على النوم الجيد وتقلل القلق، كما تريح المعدة إذا كان التوتر يؤثر عليها، يمكن تناوله قبل النوم أو عند الشعور بالضغط، ويمكن إضافة شريحة تفاح له أو عود قرفة لتحسين المذاق.

الريحان العشبي، وهو نبات ليس رائحته كيلو فقط بل يقال الإجهاد ويساعد على التركيز بشكل أفضل، ويقوى المناعة ويهدئ النفس، يمكن تناول صباحا أو بعد الظهر عند الشعور أن طاقة الجسم تنفذ، ويمكن إضافة العسل أو الزنجبيل له.

النعناع، وهو يحتوى على "المنثول" الذى يعمل على استرخاء العضلات، ويقلل الصداع الناتج عن التوتر، كما يريح المعدة بعد الطعام، يمكن تناوله بعد الطعام أو فى نصف اليوم للشعور بالانتعاش.

اللافندر، رائحته وحدها تكفى للتهدئة، ويقلل هرمون التوتر (الكورتيزول)، ويساعد على النوم ويحسن المزاج، يمكن تناوله ليلا قبل النوم ويمكن خلطه مع البابونج لمفعول أقوى.

مشروب بلسم الليمون، مذاقه لذيذ ومميز خفيف ومهدئ للأعصاب، يقلل الأرق والقلق لأنه يؤثر على ناقل عصبي اسمه GABA الذي بيهدئ المخ، يمكن خلطه مع الشاى الأخضر لتأثير مهدئ بدون نعاس.

