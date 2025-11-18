لماذا تتزايد متلازمة تكيس المبايض بين نساء الجيل Z؟ استشاري يكشف 5 أسباب

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
تشهد معدلات الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) واضطرابات الغدة الدرقية ارتفاعًا غير مسبوق بين نساء الجيل Z، الأمر الذي بات يشكل مصدر قلق صحي عالمي.

 فمع تغيُّر أنماط الحياة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وتراجع جودة النوم، وتغير الأنظمة الغذائية، أصبحت الفتيات الأصغر سنًّا أكثر عرضة لاضطرابات هرمونية كانت تظهر سابقًا في أعمار أكبر.


 لماذا نساء الجيل Z أكثر عرضة لمتلازمة تكيس المبايض؟

توضح منظمة الصحة العالمية أن متلازمة تكيس المبايض تعد واحدة من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا لدى النساء في سن الإنجاب، كما أنها أحد أبرز أسباب العقم.

ويؤكد الدكتور ناريندرا بي إس، استشاري الغدد الصماء والسكري  أن نمط الحياة السائد لدى الجيل Z يلعب دورًا محوريًّا في ارتفاع الإصابات بحسب Onlymyhealth. 

واضاف: "زيادة وقت استخدام الشاشات، اضطراب النوم، تناول الأطعمة المُصنَّعة، وقلة النشاط البدني هذه العوامل تحدث خللًا في التوازن الهرموني وتزيد معدلات مقاومة الإنسولين، وهو ما يمهِّد لظهور الحالة مبكرًا."

واشار إلى  أن مقاومة الإنسولين أصبحت أكثر شيوعًا بين القاصرات والشابات، متابعًا: "ارتفاع مستويات الإنسولين يُحفز المبايض على إنتاج الأندروجينات، ما يؤدي إلى أعراض مثل حب الشباب وعدم انتظام الدورة الشهرية".


ارتفاع اضطرابات الغدة الدرقية بين الجيل Z

وفقًا لتقرير صادر عن المجلة الهندية للغدد الصماء والتمثيل الغذائي، تُعاني واحدة من كل ثماني شابات من خلل في الغدة الدرقية، ويعد ارتفاع هرمون TSH من أكثر الاضطرابات شيوعًا.

وترجع الطبيبة  السبب إلى تعرض الشابات لمستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء الموجودة في البلاستيك وبعض مستحضرات التجميل. 

وتضيف:"هذه المركبات تؤثر على إنتاج الهرمونات في الغدة الدرقية وتزيد الالتهابات."

ويشير الدكتور ناريندرا إلى أن التوتر، وسوء التغذية، ونقص أو زيادة اليود، وارتفاع أمراض المناعة الذاتية، كلها عوامل إضافية تؤدي إلى قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

 كما يلعب الضوء الأزرق من الأجهزة الرقمية دورًا في تعطيل إيقاع الجسم الهرموني.


 ما الرابط بين تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية؟

يرى الأطباء  أن الحالتين مرتبطتان بشكل وثيق، إذ تنتميان إلى اضطرابات الغدد الصماء.

وتقول الدكتور ناريندرا:"النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية أكثر عرضة لتطوير متلازمة تكيس المبايض بسبب تأثير الاضطراب الهرموني على التمثيل الغذائي ومستويات البرولاكتين ومقاومة الإنسولين."

وكلا الحالتين تسببان أعراضًا متشابهة، مثل:

اضطراب الدورة الشهرية

العقم

زيادة الوزن

تقلبات المزاج

 

 كيف يساهم نمط الحياة الحديث في زيادة الحالات؟

يؤكد الأطباء على أن نمط الحياة السريع والمُرهق هو المحرّك الأكبر لارتفاع الإصابات لدى الجيل Z، ويوضحان أهم العوامل:

الجلوس لفترات طويلة: يؤثر على حساسية الإنسولين ويُضعف التمثيل الغذائي.

النظام الغذائي غير الصحي: انتشار الوجبات السريعة والمشروبات السكرية يرفع معدلات الالتهاب.

التوتر المزمن: يربك المحور الهرموني المسؤول عن عمل المبايض والغدة الدرقية.

قلة النوم: تعطل إفراز الميلاتونين وتؤثر على الدورة الهرمونية.

الإفراط في استخدام الشاشات: الأجهزة الذكية والساعات الإلكترونية تزيد اضطرابات النوم وتؤثر على الصحة الهرمونية.

 

 نصائح لعلاج تكيس المبايض ومشاكل الغدة الدرقية لدى الجيل Z

يؤكد الخبراء أنه لا يوجد علاج نهائي للحالتين، لكن يمكن التحكم بالأعراض عبر:

اتباع نظام غذائي متوازن يضم الحبوب الكاملة والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة لا تقل عن 30–45 دقيقة يوميًا.

الحفاظ على نوم صحي ومنتظم وتجنب الشاشات قبل النوم.

إدارة التوتر عبر التأمل وتمارين التنفس.

إجراء فحوصات دورية لمستويات الهرمونات والغدة الدرقية والإنسولين.

الالتزام بالمتابعة الطبية وأي علاج موصوف.

بطن متلازمة تكيس المبايض وكيفية التخلص منها

هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضى

 

تزايد معدلات تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية بين الجيل Z ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر واضح على تأثيرات نمط الحياة المعاصر.

 ورغم خطورة الأعراض، يمكن الحد من تطورها من خلال الوقاية واعتماد نمط حياة صحي ومتوازن.

الجريدة الرسمية