ينتشر في الشتاء، أعراض العصب السابع وأسباب الإصابة

أعراض العصب السابع، العصب السابع من الأمراض الشهيرة التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة، وكنا نسمع قديما انها تأتى بسبب الحزن أو العصبية ولكن مؤخرا أصبح يصيب الأطفال نتيجة بعض الفيروسات.

وأعراض العصب السابع، عديدة ومزعجة وللاسف معروفة لأنه يغير مظهر الوجه والفم والعين ويجب علاجه سريعا، لأن مضاعفاته خطيرة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن العصب السابع أو ما يعرف بـ العصب الوجهي أحد أهم الأعصاب في الجسم، فهو المسؤول عن التحكم في عضلات الوجه، وإظهار التعبيرات مثل الابتسام، والضحك، والعبوس، وإغلاق العينين، وعندما يتعرض العصب السابع لالتهاب أو ضغط مفاجئ، تظهر حالة تسمى شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، وهي حالة شائعة يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ وتسبب قلق كبير للمريض.

أعراض العصب السابع

وأضاف البدوي، تظهر أعراض العصب السابع فجأة غالبا خلال ساعات قليلة، وقد تتراوح بين خفيفة وشديدة. من أهمها:

ضعف أو شلل مفاجئ في نصف الوجه، يظهر على شكل ميلان واضح في أحد جانبي الوجه، مع صعوبة في التحكم في تعابير الوجه مثل الابتسام أو النفخ.

صعوبة في إغلاق العين، حيث يصبح المريض غير قادر على إغلاق الجفن تماما، وقد تشعر العين بالجفاف أو حرقة.

تغير في نبرة الصوت أو نطق الكلام، حيث يجد المريض صعوبة في إخراج بعض الحروف، مع الإحساس بثقل في اللسان.

زيادة أو نقص حساسية الأذن للصوت، وقد يشعر المريض بأن الأصوات عالية أكثر من المعتاد.

سيلان اللعاب أو صعوبة التحكم في الفم، خصوصا عند شرب الماء، ونزول الطعام من جانب الفم.

فقدان جزئي لحاسة التذوق، خصوصا في الجزء الأمامي من اللسان.

ألم خلف الأذن أو في الفك، وقد يكون ألم بسيط أو متوسط يسبق ظهور الأعراض.

أسباب التهاب العصب السابع

وتابع، على الرغم من عدم وجود سبب محدد في كثير من الحالات، فإن هناك عوامل قد تؤدي إلى حدوثه، منها:

العدوى الفيروسية، وهي أكثر الأسباب شيوعا، مثل فيروس الهربس، وفيروس الجديري المائي، وفيروس الزكام والإنفلونزا، وهذه الفيروسات قد تسبب التهاب يؤدي إلى تورم العصب وضغطه داخل القناة العظمية.

التعرض لتيار هواء قوي على الوجه، خصوصا بعد الاستحمام، أو النوم أمام المروحة أو التكييف لفترة طويلة.

مرض السكري، يزيد من احتمالية حدوث مشاكل في الأعصاب ومنها العصب السابع.

الضغط العصبي والتوتر، وقد يلعب دور في ضعف المناعة وبالتالي زيادة احتمالات الإصابة.

إصابات الرأس أو العمليات الجراحية، مثل جراحات الأذن والوجه.

التهاب الأذن الوسطى، وقد يمتد الالتهاب إلى العصب الوجهي.

مخاطر إهمال علاج العصب السابع

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن علاج العصب السابع في البداية يزيد نسبة الشفاء بشكل كبير، بينما إهماله يؤدي إلى:

تشنج عضلات الوجه، وقد تتحرك بعض العضلات لا إراديا أو تنقبض بقوة.

جفاف العين الشديد، لعدم القدرة على إغلاق الجفن مما يهدد بحدوث قرحة القرنية.

ضعف دائم في عضلات الوجه، في حالات قليلة، قد لا تعود العضلات لطبيعتها بالكامل.

عدم تناسق تعبيرات الوجه، مما قد يؤثر على ثقة المريض بنفسه.

مشاكل في التذوق واللعاب، وقد تستمر لفترة طويلة عند بعض المرضى.

طرق علاج العصب السابع

وأضاف اخصائي العلاج الطبيعي، يختلف العلاج حسب شدة الحالة، لكن غالبا يشمل:

أدوية الكورتيزون، وهى أهم علاج، يساعد على تقليل الالتهاب والتورم، ويجب تناوله خلال أول 72 ساعة من ظهور الأعراض.

الأدوية المضادة للفيروسات، تستخدم إذا كان السبب فيروسي.

مسكنات الألم، لتخفيف ألم خلف الأذن والصداع.

العلاج الطبيعي، حيث جلسات تدليك لعضلات الوجه، وتمارين لتحريك العضلات وتقويتها، وعلاج بالحرارة لزيادة تدفق الدم.

العناية بالعين لأن المريض قد لا يستطيع إغلاق عينه، حيث استخدام دموع صناعية طوال اليوم، ووضع مرهم مرطب قبل النوم، وتغطية العين بشاش أثناء الليل.

العلاج الجراحي، ونادرا ما يستخدم، ويجري في حالات إصابة العصب بسبب الحوادث، أو وجود ورم أو ضغط شديد على العصب.

