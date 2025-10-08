أعراض مرض الهاشيموتو ومخاطر الإصابة به

أعراض مرض الهاشيموتو، مرض الهاشيموتو أو ما يعرف بالتهاب الغدة الدرقية، من الأمراض المناعية المزمنة التى يصاب بها الشباب والفتيات وتسبب مخاطر عديدة.

وأعراض مرض الهاشيموتو، عديدة ولكنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى لذا يجب التشخيص المبكر لدى طبيب مختص حفاظا على الصحة.

أسباب مرض الهاشيموتو

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى الباطنة والغدد والسكر، إن التهاب الغدة الدرقية أو ما يعرف بالهاشيموتو، يعد من أمراض المناعة التي تصيب الغدة الدرقية نتيجة وجود أجسام مضادة لخلايا الغدة الدرقية، وهو من أكثر الأسباب شيوعا لخمول الغدة الدرقية، ويعتبر أكثر شيوعا عند الإناث.

أعراض مرض الهاشيموتو

وأضافت وفاء، أن أعراض الهاشيموتو هى نفس أعراض خمول الغدة الدرقية، لذا التشخيص هنا ضرورى لدى طبيب مختص، ومن أعراض مرض الهاشيموتو:-

الشعور التعب

الإصابة بالاكتئاب

فرط النوم

الإمساك

جفاف الجلد والشعر

ارتفاع في مستوى الدهون فى الدم

انتفاخ الارجل وحول العينين

عدم تحمل البرودة

علاج مرض الهاشيموتو

وتابعت، يتم التشخيص عن طريق عمل وظائف الغدة الدرقية والأجسام المضادة وعمل سونار على الغدة، وأحيانا يكون الهاشيموتو مصحوب بداء السكري من النوع الأول وحساسية القمح، وهنا يتم العلاج بأخذ دواء بديل لهرمون الغدة الدرقية وبعض الحالات تحتاج إلى جراحة.

