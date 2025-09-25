أعراض نشاط الغدة الدرقية وأسباب الإصابة بها

أعراض نشاط الغدة الدرقية، الغدة الدرقية من الغدد المهمة بالجسم فهى مسؤولة عن تنظيم الهرمونات، وأى خلل بها يضر بصحة الجسم.

وأعراض نشاط الغدة الدرقية، عديدة وللأسف معظم المصابين بها لا ينتبهون إلى هذه الأعراض ما يؤخر التشخيص والعلاج.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل الرقبة، وتفرز هرمونات تنظم عملية الأيض في الجسم أى إنتاج الطاقة، وحرق الدهون، وعمل القلب والجهاز العصبي، وعند حدوث زيادة في إفراز هرموناتها، يعرف ذلك بـ فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو اضطراب يؤثر على صحة الجسم ووظائفه الحيوية.

أعراض نشاط الغدة الدرقية

وأضاف خليل، تختلف شدة الأعراض حسب الحالة، ومن أبرزها:

فقدان الوزن رغم زيادة الشهية للطعام.

تسارع ضربات القلب (خفقان) وعدم انتظامها أحيانا.

التوتر والقلق والعصبية بشكل مفرط.

زيادة التعرق مع الشعور الدائم بالحرارة.

رجفة اليدين وعدم القدرة على التركيز.

ضعف العضلات خاصة في الأطراف.

تضخم الغدة الدرقية، يظهر كورم في مقدمة العنق.

اضطرابات النوم والأرق.

تساقط الشعر وضعف الأظافر.

عند النساء، اضطراب الدورة الشهرية أو غيابها أحيانا.

عند الرجال، انخفاض الرغبة الجنسية.

في بعض الحالات، جحوظ العينين أو تورم حولهما.

أسباب نشاط الغدة الدرقية

وتابع، هناك عدة أسباب تؤدي إلى فرط إفراز هرمونات الغدة، منها:

مرض جريفز، وهو مرض مناعي ذاتي يعد السبب الأكثر شيوعا.

العقيدات السامة في الغدة الدرقية، حيث تنمو كتل صغيرة تفرز الهرمون بشكل زائد.

التهاب الغدة الدرقية، قد يحدث بعد عدوى فيروسية أو بسبب اضطرابات مناعية.

الجرعة الزائدة من اليود، سواء من الطعام أو الأدوية.

الإفراط في تناول أدوية هرمون الغدة الدرقية خاصة مرضى القصور الدرقي عند الخطأ في الجرعات.

العوامل الوراثية، حيث وجود تاريخ عائلي للإصابة.

مخاطر نشاط الغدة الدرقية

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

أمراض القلب، مثل رجفان أذيني، وفشل قلبي، وارتفاع ضغط الدم.

هشاشة العظام نتيجة ضعف امتصاص الكالسيوم.

العاصفة الدرقية، وهى حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتسبب ارتفاع شديد في الحرارة وتسارع ضربات القلب وفقدان الوعي.

مشاكل في الخصوبة والحمل مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة.

تدهور صحة العينين خاصة في مرض جريفز، وقد يؤدي لفقدان البصر في الحالات الشديدة.

علاج نشاط الغدة الدرقية

وأضاف الدكتور عماد، يعتمد العلاج على السبب وشدة الأعراض، ومن أبرز طرق علاج نشاط الغدة الدرقية:-

الأدوية المثبطة للغدة الدرقية، لتقليل إفراز الهرمونات.

أدوية تنظيم ضربات القلب، للتقليل من سرعة ضربات القلب والقلق.

العلاج باليود المشع، يستخدم لتدمير جزء من خلايا الغدة وتقليل نشاطها.

الجراحة (استئصال الغدة)، في حالات التضخم الكبير أو وجود أورام.

العلاج الداعم، مثل مكملات غذائية، ونظام غذائي متوازن، وعلاج الأعراض المصاحبة.

طرق الوقاية من نشاط الغدة الدرقية

وتابع، رغم أنه لا يمكن دائما منع نشاط الغدة الدرقية، إلا أن هناك خطوات تقلل من ذلك، منها:-

المتابعة الدورية مع الطبيب خاصة عند وجود تاريخ عائلي.

تجنب الإفراط في اليود سواء من الملح المدعم أو المكملات.

التوازن الغذائي والابتعاد عن الأطعمة المصنعة.

التقليل من التوتر والإجهاد بممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء.

الفحص المبكر عند ظهور أعراض مثل فقدان الوزن غير المبرر أو الخفقان.

