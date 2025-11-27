دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا أمام إنتر ميلان

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، خطف فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا أمام إنتر ميلان بهدفبن مقابل هدف في المواجهة التي اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

سجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول في الدقيقة 9 من خلال اللاعب جوليان ألفاريز، قبل أن يتعادل إنتر ميلان في الدقيقة 54 من خلال اللاعب بيوتر زيلينسكي.

وخطف خيمينيز هدف الفوز لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 93.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري، هانكو، خيمينيز، مولينا

وسط الملعب: جوني، باريوس، جالاجير

خط الهجوم: سيميوني، جوليان ألفاريز، باينا

تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: باستوني، بيسيك، آكانجي، ديماركو

وسط الملعب: زيلينسكي، تشالها أوغلو، أوجوستو

خط الهجوم: مارتينيز، بوني، باريلا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.