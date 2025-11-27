الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا أمام إنتر ميلان

إنتر ميلان
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا، خطف فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا أمام إنتر ميلان بهدفبن مقابل هدف في المواجهة التي اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

سجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول في الدقيقة 9 من خلال اللاعب جوليان ألفاريز، قبل أن يتعادل إنتر ميلان في الدقيقة 54 من خلال اللاعب بيوتر زيلينسكي.

وخطف خيمينيز هدف الفوز لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 93.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان 

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري، هانكو، خيمينيز، مولينا

وسط الملعب: جوني، باريوس، جالاجير

خط الهجوم: سيميوني، جوليان ألفاريز، باينا

تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد أتلتيكو مدريد 

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: باستوني، بيسيك، آكانجي، ديماركو

وسط الملعب: زيلينسكي، تشالها أوغلو، أوجوستو

خط الهجوم: مارتينيز، بوني، باريلا

