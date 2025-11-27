مدينة ندولا تستضيف بعثتي بيراميدز والمصري بنفس الفندق في زامبيا

18 حجم الخط

تقيم بعثة فريق نادي بيراميدز في مدينة ندولا بزامبيا استعدادًا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا في فندق واحد مع نظيرتها النادي المصري البورسعيدي.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفًا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

موعد مباراة المصري وزيسكو

وفي المقابل يستعد نادي المصري لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة من عصر الجمعة المقبل بنفس الملعب في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر غلى النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

