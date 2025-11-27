موعد الاجتماع الفني لمباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية

18 حجم الخط

أعلن النادي المصري موعد الاجتماع الفني لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي والمصري قبل مواجهتهم غدًا الجمعة في الكونفدرالية.

موعد الاجتماع الفني لمباراة زيسكو يونايتد والمصري

ويقام الاجتماع الفني والتنسيقي للمباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بقاعة كبار الزوار بإستاد ليفي مواناواسا بحضور مسئولي المباراة المعينين من قبل الكاف ومسؤولي (الجهاز الإداري والطبي والمهمات) بكلا الفريقين.

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية

وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأدى فريق المصري المران الأساسي مساء أمس الأربعاء على أحد ملاعب مدينة ندولا الزامبية.

وشهد المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالكونفدرالية حضور نادر شبل نائب السفير، والملحق الإداري ياسر عبد المعطي.

