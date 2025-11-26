الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

دوري أبطال أوروبا، سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 على مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان بعد مرور 75 دقيقة من المواجهة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول في الدقيقة 9 من خلال اللاعب جوليان ألفاريز، قبل أن يتعادل إنتر ميلان في الدقيقة 54 من خلال اللاعب بيوتر زيلينسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان 

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري، هانكو، خيمينيز، مولينا

وسط الملعب: جوني، باريوس، جالاجير

خط الهجوم: سيميوني، جوليان ألفاريز، باينا

تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد أتلتيكو مدريد 

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: باستوني، بيسيك، آكانجي، ديماركو

وسط الملعب: زيلينسكي، تشالها أوغلو، أوجوستو

خط الهجوم: مارتينيز، بوني، باريلا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

