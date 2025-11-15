طريق الأهلي في كأس مصر 2025-2026، صدام محتمل مع بيراميدز

18 حجم الخط

قرعة كأس مصر، أجرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32، اليوم السبت في مقر الجبلاية بالجزيرة.

وشهدت القرعة وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل كأس مصر على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقا بواقع 21 فريق دوري ممتاز و11 فريق درجة ثانية.

وجاء بيراميدز في طريق الأهلي، إلا أن الفريقين لن يلتقيا إلا حال تأهلهما إلى الدور نصف النهائي.

طريق الأهلي في كأس مصر

الفائز من مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات، يلتقي الفائز من مباراة فاركو ضد تليفونات بني سويف بدور الـ 16 ويلتقي الفائز من المباراتين بدور الثمانية مع الفائز من مباراتي البنك الأهلي ضد بور فؤاد، وإنبي ضد المقاولون العرب.

فيما يلتقي الفائز من مباراة بتروجيت ضد وادي دجلة مع الفائز من مودرن سبورت ضد القناة بدور الـ 16 ويلتقي الفائز من المباراتين مع الفائز من مباراتي الجونة ضد بترول أسيوط، وبيراميدز ضد مسار بدور الثمانية.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

