الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب نيران صديقة، بيراميدز يتجاوز لائحة أبطال إفريقيا بشأن مرانه اليوم في زامبيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو
18 حجم الخط

تقرر أن يؤدي فريق نادي بيراميدز مرانه الأساسي في مدينة ندولا بزامبيا اليوم الخميس بدلًا من غد الجمعة طبقًا للائحة، استعدادًا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

تغيير موعد مران بيراميدز الأساسي 

وجاء قرار تعديل مواعيد التدريبات ليخوض بيراميدز مرانه الأساسي على ملعب اللقاء في السادسة من مساء الخميس بدلًا من الجمعة، بسبب انشغال الملعب في ذات اليوم بالمواجهة التي تجمع بين النادي المصري ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي والمحدد لها الثالثة من عصر الجمعة المقبل بنفس الملعب في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا مساء يوم الجمعة بأحد الملاعب الفرعية بالمدينة، بعد التعديل الذي جرى على برنامج تدريباته.

 

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال أفريقيا المصري النادي المصري زيسكو الكونفدرالية

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا أمام إنتر ميلان

بعثة بيراميدز تصل زامبيا لمواجهة باور ديناموز بدوري الأبطال (صور)

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

مسؤولون بسفارة مصر في زامبيا يحضرون مران المصري استعدادًا لمباراة زيسكو (صور)

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى زامبيا (صور)

قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز

دورتموند يكتسح فياريال برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

موعد سفر بعثة بيراميدز إلى زامبيا لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام 1-1 بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتأخر بنتيجة 1-2 أمام إيندهوفن في 65 دقيقة

وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بزيادة المال وشفاء المريض

الأوقاف: "دولة التلاوة" مشروع فريد يعكس القوة الناعمة لمصر وهويتها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية