بعثة بيراميدز تصل زامبيا لمواجهة باور ديناموز بدوري الأبطال (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة ندولا في زامبيا استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

 

وسافرت البعثة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز، حيث استغرقت الرحلة قرابة ٨ ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة نيروبي عاصمة كينيا حتى أكملت الرحلة إلى ندولا.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

بيراميدز 

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

