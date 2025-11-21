هيئة الدواء: متابعة دورية لتوافر المستحضرات الحيوية في السوق المحلي

18 حجم الخط

أكدت هيئة الدواء المصرية توافر مخزون كافٍ من مستحضرات ديجوكسين Cardixin المستخدمة في علاج أمراض القلب وتنظيم ضرباته، مشددة على أن الدواء يُعد من المستحضرات الحيوية المدرجة ضمن البروتوكولات العلاجية الحرجة التي تحظى بمتابعة دقيقة لضمان توافرها الدائم للمرضى.

معدل الاستهلاك الشهري من مستحضرات ديجوكسين

وأوضحت الهيئة أن معدل الاستهلاك الشهري من مستحضرات ديجوكسين يصل إلى نحو 90 ألف عبوة، فيما تم ضخ 141 ألف عبوة خلال شهر أكتوبر الماضي، إضافة إلى 62 ألف عبوة تم ضخها خلال شهر نوفمبر الجاري وحتى تاريخه.

كما أشارت إلى وجود 150 ألف عبوة تحت الإنتاج من المتوقع طرحها تباعًا في الأسواق خلال شهر نوفمبر، فضلًا عن توافر خامات تكفي لإنتاج 400 ألف عبوة إضافية.

هيئة الدواء تتابع بشكل دوري موقف توافر المستحضرات الحيوية في السوق المحلي

وشددت الهيئة على أنها تتابع بشكل دوري موقف توافر المستحضرات الحيوية في السوق المحلي، خاصة الأدوية المدرجة ضمن قوائم العلاج الحرجة، وذلك حرصًا على ضمان استقرار سوق الدواء وتلبية احتياجات المرضى دون انقطاع.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من تجاوز الجرعات المقررة من ديجوكسين دون إشراف طبي، لما قد يسببه ذلك من مضاعفات خطيرة تشمل الجلطات الدموية والسكتة الدماغية والأزمة القلبية، مؤكدة أن الالتزام الدقيق بتعليمات الطبيب هو الضمان الأساسي لسلامة المرضى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية أو مشكلات تتعلق بالمستحضرات الدوائية عبر موقعها الرسمي أو من خلال الخط الساخن 15301.

