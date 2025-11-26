الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الصحة تغلق مركز «إنسان» للتغذية العلاجية بالزقازيق

أغلقت وزارة الصحة والسكان إداريا مركز «إنسان» للعلاج المساعد والتغذية العلاجية الكائن بشارع عياد خلف المدرسة اليابانية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك لممارسته النشاط بدون ترخيص رسمي.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية

جاء الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية.

وكشفت حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، قيام صيدلي بإدارة المركز منتحلًا صفة طبيب، بالإضافة إلى تعبئة وبيع كبسولات وأدوية تحتوي على مواد مجهولة المصدر داخل المكان، وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية غير الحكومية.

وتم غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وتحرير المحاضر اللازمة بتهم إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

الصحة: فحص 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

في جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بقنا، اكتشاف غياب الطبيب بوحدة الترامسة

وتجدد وزارة الصحة والسكان التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على جميع المنشآت الطبية والتجميلية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة ومرخصة تحمي صحتهم وسلامتهم.

