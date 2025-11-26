طبيب يكشف تفاصيل إنقاذ يد عامل خراطة بعد بترها في لحظة داخل ورشة

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمود الدسوقي، استشاري جراحات اليد، تفاصيل إنقاذ عامل خراطة شاب يدعى طارق، بعد تعرضه لحادث مروع أدى إلى بتر كامل ليده داخل ورشة صناعية، مؤكدا أن الجراحة التي أُجريت له تعد من أعقد عمليات إعادة توصيل الأطراف على مستوى الشرق الأوسط.

يد الشاب كانت مبتورة بالكامل نتيجة دخولها داخل ماكينة الخراطة

أوضح الدكتور محمود الدسوقي أن الحالة وصلت إلى المستشفى في وضع بالغ الخطورة، قائلا: يد الشاب كانت مبتورة بالكامل نتيجة دخولها داخل ماكينة الخراطة، والتهتك كان شديدًا لدرجة جعلت فرصة النجاح لا تتجاوز 100%.

وأضاف أنه رغم صعوبة الموقف وندرة النجاح في مثل هذه الحالات، قرر خوض الجراحة، خاصة أن الشاب يعتمد على يده في كسب رزقه.

وأوضح الدسوقي أن الجراحة بدأت فور دخول الحالة غرفة العمليات، مشيرًا إلى أنها استغرقت ساعات طويلة من العمل المتواصل باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

وقال: «أعدنا توصيل الشرايين الدقيقة أولًا لضمان عودة الدم، ثم بدأنا في إصلاح الأوردة، وترميم الأعصاب، وتثبيت الأوتار، وإعادة بناء الأنسجة المتهتكة

وأكد أن لحظة عودة النبض في اليد بعد التوصيل كانت علامة فارقة ووصفها: «كانت اللحظة التي أيقنت فيها أننا أنقذنا يد الشاب».

وأشار الدسوقي إلى أن يد الشاب بدأت تستعيد الإحساس تدريجيًا بعد أيام من المتابعة الدقيقة، إلى أن بدأت الحركة تعود بشكل تدريجي.

وقال: «ما حدث كان أشبه بمعجزة طبية، الشاب عاد لعمله من جديد بعد أن كان على وشك أن يفقد مستقبله المهني بالكامل».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.