أخبار مصر
أخبار مصر

طبيب يكشف تفاصيل إنقاذ يد عامل خراطة بعد بترها في لحظة داخل ورشة

بتر يد شاب نتيجة
بتر يد شاب نتيجة دخولها داخل ماكينة الخراطة
 كشف الدكتور محمود الدسوقي، استشاري جراحات اليد، تفاصيل إنقاذ عامل خراطة شاب يدعى طارق، بعد تعرضه لحادث مروع أدى إلى بتر كامل ليده داخل ورشة صناعية، مؤكدا أن الجراحة التي أُجريت له تعد من أعقد عمليات إعادة توصيل الأطراف على مستوى الشرق الأوسط.

يد الشاب كانت مبتورة بالكامل نتيجة دخولها داخل ماكينة الخراطة

 أوضح الدكتور محمود الدسوقي أن الحالة وصلت إلى المستشفى في وضع بالغ الخطورة، قائلا: يد الشاب كانت مبتورة بالكامل نتيجة دخولها داخل ماكينة الخراطة، والتهتك كان شديدًا لدرجة جعلت فرصة النجاح لا تتجاوز 100%.

وأضاف أنه رغم صعوبة الموقف وندرة النجاح في مثل هذه الحالات، قرر خوض الجراحة، خاصة أن الشاب يعتمد على يده في كسب رزقه.

وأوضح الدسوقي أن الجراحة بدأت فور دخول الحالة غرفة العمليات، مشيرًا إلى أنها استغرقت ساعات طويلة من العمل المتواصل باستخدام الميكروسكوب الجراحي. 

وقال: «أعدنا توصيل الشرايين الدقيقة أولًا لضمان عودة الدم، ثم بدأنا في إصلاح الأوردة، وترميم الأعصاب، وتثبيت الأوتار، وإعادة بناء الأنسجة المتهتكة 

وأكد أن لحظة عودة النبض في اليد بعد التوصيل كانت علامة فارقة ووصفها: «كانت اللحظة التي أيقنت فيها أننا أنقذنا يد الشاب».

وأشار الدسوقي إلى أن يد الشاب بدأت تستعيد الإحساس تدريجيًا بعد أيام من المتابعة الدقيقة، إلى أن بدأت الحركة تعود بشكل تدريجي. 

فريق طبي بالتأمين الصحي في بني سويف يعيد الأمل لطفل مصاب بالعظام الزجاجية

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغدة النخامية

وقال: «ما حدث كان أشبه بمعجزة طبية، الشاب عاد لعمله من جديد بعد أن كان على وشك أن يفقد مستقبله المهني بالكامل».

