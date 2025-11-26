الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون في صناعة الأطراف الصناعية مع تركيا

فعاليات المؤتمر الطبي
فعاليات المؤتمر الطبي العالمي في تركيا
شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالوفد المصري الرسمى رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في فعاليات المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر المنعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني والتنظيمي مع الهيئات الصحية المتقدمة.

استراتيجية الهيئة للارتقاء بمنظومة الأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي في التأهيل

 

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الزيارات الرسمية التي أُجريت على هامش المؤتمر لمراكز طبية بحثية متخصصة في التأهيل العصبي والعضلي، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمنظومة الأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي في التأهيل، بما يضمن تقييمًا دقيقًا لسلامة وجودة التكنولوجيا المستخدمة في برامج إعادة التأهيل، تمهيدًا لدعم توطين تقنيات مبتكرة داخل السوق المصري.

كما أوضح الغمراوى أن الشراكات الثنائية المصرية التركية في الملف الدوائي تمثل ركيزة مهمة لبناء أمن صحي إقليمي يعتمد على دعم التصنيع الدوائي المحلي ورفع نسب الاعتماد على الإنتاج الوطني، وإتاحة تبادل الخبرات التنظيمية في ملف تسجيل المستحضرات البيولوجية والمبتكرة، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد الدوائي لضمان استدامة توافر المنتجات الحيوية، مع تحفيز الاستثمار بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحيوية واللقاحات.

قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية

 

وأكدت الهيئة أن الشراكة بين البلدين للتوسع في الصناعات الدوائية المتقدمة تمثل نموذجًا مهمًا لتطوير تقنيات حديثة داخل مصر، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية.

وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية في اجتماع رسمي بالوفد التركي، حيث تناول الاجتماع برامج التكامل التنظيمي في تسجيل الأدوية والمستلزمات، والتعاون في تقييم تكنولوجيا الصحة HTA  لدعم سياسات التسعير ترشيد الاستهلاك، بالاضافة الى توسيع مجالات الرقابة والتفتيش على المصانع وشركات الإنتاج في البلدين.

كما تناولت الاجتماعات دعم إنشاء برامج مشتركة للبحث والتطوير R&D ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في صناعة الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية المتقدمة.

فيما أكد الجانبان أهمية استمرار تبادل الزيارات الفنية بين الفرق المختصة، وتطوير برامج تدريبية للكوادر المصرية في مجالات التفتيش، الاختبارات المعملية، وتقييم الابتكارات الدوائية.

وفي إطار الواجب الإنساني، استعرضت هيئة الدواء المصرية دورها في ضمان سلامة وجودة الأدوية والمستلزمات الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإفراج والفحص وتسهيل تدفقات الإمدادات الطبية.

وفى ختام الزيارة أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن المشاركة في المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها الإقليمية في مجال التنظيم الدوائي، وتوطين التكنولوجيا الصحية المتقدمة، وتطوير صناعة دوائية قادرة على تلبية احتياجات السوق المصري ودول المنطقة.

التكنولوجيا الحيوية التصنيع الدوائي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية العاصمة التركية أنقرة العاصمة التركية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان

