الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

في موسم انتشارها، الصحة توضح البروتوكول الأمثل للتعامل مع الإنفلونزا

الإنفلونزا
الإنفلونزا
18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التعامل مع أعراض الإنفلونزا الموسمية يعتمد أساسًا على الرعاية المنزلية الصحيحة، مشيرًا إلى أن معظم الحالات تتعافى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخلات طبية.

البروتوكول الأمثل للتعامل مع الإنفلونزا 

 

وأوضح عبدالغفار أن البروتوكول الأمثل للتعامل مع الإنفلونزا يشمل الحصول على قسط كاف من الراحة، والإكثار من شرب السوائل، واستخدام الأدوية الخافضة للحرارة ومسكنات الألم عند الحاجة، وهو ما يساعد الجسم على مقاومة الفيروس والتعافي خلال فترة وجيزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة قد يحتاجون إلى متابعة دقيقة وعلاج إضافي، نظرا لكونهم أكثر عرضة للمضاعفات، مؤكدا ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار ارتفاع الحرارة أو صعوبة التنفس أو تدهور الحالة الصحية.

الصحة تغلق مركز «إنسان» للتغذية العلاجية بالزقازيق

الصحة: الإنفلونزا أشد أعراض الفيروسات التنفسية والتطعيم السنوي ضروري للوقاية

وأكد أن وزارة الصحة تواصل نشر الإرشادات الدورية لضمان التعامل الآمن مع الإنفلونزا، والحد من مضاعفاتها خلال موسم انتشار الفيروسات التنفسية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المناعة المجتمعية ضد الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وعدد من الفيروسات الموسمية الأخرى شهدت تراجع واضح خلال السنوات الماضية، وهو ما يفسر شعور كثير من المواطنين بأن شدة الأعراض هذا الموسم أقوى من المعتاد.

وأشار إلى أن فترة جائحة كورونا، وما صاحبها من التزام واسع بارتداء الكمامات والمعقمات وتقليل الاختلاط، أدت إلى انخفاض معدلات العدوى بشكل عام، وهو ما جعل الجهاز المناعي أقل تعرضا للفيروسات الموسمية المعتادة، وبالتالي تراجعت الذاكرة المناعية تجاهها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإشاعات المتداولة حول فيروسات جديدة أو موجات غير طبيعية تسهم في زيادة الشعور بالخوف والإحساس الوهمي بشدة المرض

أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع طبيعة موسم الشتاء، وأن عودة المناعة تدريجيًا خلال المواسم المقبلة ستجعل شدة الأعراض أقل كما كانت قبل كورونا.

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن الجسم تأثر بالفعل بفترة الجائحة، كما أن كثيرًا من الناس تخلوا عن العادات الصحية الإيجابية التي التزموا بها خلال تلك الفترة، مثل غسل الأيدي، وتطهير الأسطح، والتهوية الجيدة، وارتداء الكمامة عند الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانفلونزا الموسمية اعراض الأنفلونزا الموسمية أعراض الانفلونزا ارتفاع الحرارة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التطعيم السنوي انتشار الفيروسات التنفسية انتشار الفيروس انفلونزا الموسمية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون في صناعة الأطراف الصناعية مع تركيا

الصحة تغلق مركز «إنسان» للتغذية العلاجية بالزقازيق

الرعاية الصحية: إصدار أكثر من 72 مليون وصفة طبية إلكترونية خلال 6 سنوات

الصحة: فحص 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الجديدة

وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصص في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والتأهيل الروبوتي

هوس النظافة يزيد الحساسية، كيف يؤثر الإفراط في التعقيم على المناعة؟

الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء: يجوز أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

المزيد
الجريدة الرسمية