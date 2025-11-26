في موسم انتشارها، الصحة توضح البروتوكول الأمثل للتعامل مع الإنفلونزا

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التعامل مع أعراض الإنفلونزا الموسمية يعتمد أساسًا على الرعاية المنزلية الصحيحة، مشيرًا إلى أن معظم الحالات تتعافى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخلات طبية.

البروتوكول الأمثل للتعامل مع الإنفلونزا

وأوضح عبدالغفار أن البروتوكول الأمثل للتعامل مع الإنفلونزا يشمل الحصول على قسط كاف من الراحة، والإكثار من شرب السوائل، واستخدام الأدوية الخافضة للحرارة ومسكنات الألم عند الحاجة، وهو ما يساعد الجسم على مقاومة الفيروس والتعافي خلال فترة وجيزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة قد يحتاجون إلى متابعة دقيقة وعلاج إضافي، نظرا لكونهم أكثر عرضة للمضاعفات، مؤكدا ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار ارتفاع الحرارة أو صعوبة التنفس أو تدهور الحالة الصحية.

وأكد أن وزارة الصحة تواصل نشر الإرشادات الدورية لضمان التعامل الآمن مع الإنفلونزا، والحد من مضاعفاتها خلال موسم انتشار الفيروسات التنفسية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المناعة المجتمعية ضد الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وعدد من الفيروسات الموسمية الأخرى شهدت تراجع واضح خلال السنوات الماضية، وهو ما يفسر شعور كثير من المواطنين بأن شدة الأعراض هذا الموسم أقوى من المعتاد.

وأشار إلى أن فترة جائحة كورونا، وما صاحبها من التزام واسع بارتداء الكمامات والمعقمات وتقليل الاختلاط، أدت إلى انخفاض معدلات العدوى بشكل عام، وهو ما جعل الجهاز المناعي أقل تعرضا للفيروسات الموسمية المعتادة، وبالتالي تراجعت الذاكرة المناعية تجاهها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإشاعات المتداولة حول فيروسات جديدة أو موجات غير طبيعية تسهم في زيادة الشعور بالخوف والإحساس الوهمي بشدة المرض

أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع طبيعة موسم الشتاء، وأن عودة المناعة تدريجيًا خلال المواسم المقبلة ستجعل شدة الأعراض أقل كما كانت قبل كورونا.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن الجسم تأثر بالفعل بفترة الجائحة، كما أن كثيرًا من الناس تخلوا عن العادات الصحية الإيجابية التي التزموا بها خلال تلك الفترة، مثل غسل الأيدي، وتطهير الأسطح، والتهوية الجيدة، وارتداء الكمامة عند الإصابة.

