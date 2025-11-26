الصحة: فحص إلزامي وعزل فوري للمشتبه بإصابتهم بفيروس ماربورج للقادمين من الخارج

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي والإدارة العامة للحجر الصحي، منشورًا دوريًا يحمل رقم (10) لسنة 2025، موجَّهًا إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس ماربورج عالميًا ورصد مستجدات انتشاره.

وزارة الصحة الإثيوبية أعلنت تسجيل حالات إصابة بفيروس ماربورج داخل البلاد

وأكدت الوزارة أن وزارة الصحة الإثيوبية أعلنت تسجيل حالات إصابة بالفيروس داخل البلاد، الأمر الذي استدعى رفع مستوى التأهب والجاهزية داخل المنافذ المصرية كافة.

وتضمن المنشور تعليمات مشددة بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل أقسام الحجر الصحي بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، إلى جانب تشديد أعمال الرقابة الصحية على المسافرين ووسائل النقل القادمة من الدول التي يُحتمل انتقال الفيروس منها، وعلى رأسها دولة إثيوبيا.

ما هو فيروس ماربورج؟

أوضحت وزارة الصحة في منشورها أن فيروس ماربورج هو فيروس نزفي خطير، يتصف بأعراض حادة تشمل الإسهال المصحوب بدم، أو القيء الدموي، أو نزيفًا بالبلعوم أو البول أو العين.

أعراض فيروس ماربورج

جاء في المنشور أن المرض يبدأ بشكل مفاجئ مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وصداع قوي، وآلام حادة في العضلات. وخلال اليوم الثاني يمكن أن يبدأ الإسهال المائي الشديد وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة أسبوع كامل.

كما أشار المنشور إلى أن الحكة تظهر في معظم المرضى بعد 2 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض، بينما تظهر أعراض النزيف عادة بين اليوم الخامس والسابع، بما يشمل نزيفًا من أشكال متعددة كالأنف واللثة والجهاز الهضمي.

وذكر المنشور أن الحالات الشديدة قد تعاني من تدهور حاد يتمثل في فقدان الوزن، والتنفس المؤلم، والتدهور العقلي، وحتى ظهور طفح جلدي غير مميز.

كما تم تسجيل حالات توفي فيها المرضى نتيجة التهاب البنكرياس أو الالتهاب الرئوي أو فشل الأعضاء المتعدد في المرحلة المتأخرة (اليوم الخامس عشر).

طرق انتقال العدوى بفيروس ماربورج

أكدت الوزارة أن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال ملامسة سوائل المرضى مثل الدم والقيء والإفرازات التنفسية والعرق والبول، أو من خلال ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة.

كما قد تحدث العدوى نتيجة التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة أو عينات المعامل التي تحتوي على الفيروس، ويُمكن للفيروس أن يستمر في إفرازاته لأسابيع بعد التعافي.

فترة الحضانة والعدوى بفيروس ماربورج

جاء في المنشور أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 2 و21 يومًا، وتم التأكيد على أن بعض الحالات تظل حاملة للفيروس لمدة تصل إلى سبعة أسابيع بعد التعافي.

الإجراءات الصحية الوقائية

تضمّن المنشور سلسلة من الإجراءات الإلزامية:

1. المناظرة الصحية الإلزامية لجميع الركاب القادمين وطاقم وسائل النقل القادمة من دولة إثيوبيا، سواء عبر الرحلات المنتظمة أو الخاصة أو رحلات الطيران المباشر أو غير المباشر.



2. استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة الحرارية والبوابات الحرارية لرصد أي ارتفاع في الحرارة.



3. عزل الحالات المشتبه في إصابتها فور اكتشافها، وتحويلها إلى المستشفيات المخصصة للفحص والعلاج.



4. تطهير عيادات الحجر الصحي أو غرف العزل ووسائل النقل فور الاشتباه في أي حالة.



5. تحرير كروت المراقبة الصحية لجميع القادمين من إثيوبيا، بما يشمل الأطفال، واستيفاء بياناتهم كاملة لمتابعتهم لمدة 21 يومًا من تاريخ الوصول.



6. إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشؤون الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شددت وزارة الصحة علىالإخطار الرسمي للشركاء العاملين في منافذ الدخول وشركات الطيران والوكلاء الملاحيين الذين يتعاملون مع خطوط قادمة من إثيوبيا.

ضرورة إخطار الجزاءات بوجوب عرض الركاب القادمين على الحجر الصحي قبل السماح لهم بالدخول.

تنفيذ التعليمات الوقائية تحت إشراف مديري الحجر الصحي بالمحافظات.



وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدة أنها تتابع الموقف الوبائي لفيروس ماربورج بشكل يومي محليًا ودوليًا.

