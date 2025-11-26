الخميس 27 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

أكلات ممنوع تناولها مع بعض الأدوية حفاظا على الصحة

الأدوية
تناول الدواء أمر ضرورى فى حالة المرض أو نقص اى فيتامين للشفاء سريعا، وعادة تكون الأدوية بجرعات محددة وايضا فى مواعيد محددة مثل أدوية صباحا وأخرى مساء وأدوية قبل الطعام وأخرى بعد الطعام وهكذا.

وهناك أكلات ومشروبات ممنوع تناولها قبل أو بعد الدواء مباشرة لأنها قد تبطل مفعولها أو تتفاعل مع الأدوية مايضر بصحة الجسم.

أكلات ممنوع تناولها مع بعض الأدوية

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن كثير من الأكلات اليومية يمكن أن تتفاعل مع الدواء وتقلل مفعوله أو تزيده بشكل خطير، منها:-

أكلات ممنوع تناولها مع بعض الأدوية 
  • الجريب فروت، وهو يؤثر على أدوية الضغط والكوليسترول والقلق ويمكن أن يزيد تركيزها في الدم.
  • الألبان ومنتجاتها مثل اللبن والجبنة والزبادي، وهى تقلل امتصاص مضادات حيوية مثل سيبروفلوكساسين ودوكسيسايكلين.
  • الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، تزيد الأعراض الجانبية لأدوية الربو والمنبهات.
  • الخضار الغني بفيتامين K، مثل السبانخ والبقدونس والكرنب، يقلل مفعول أدوية السيولة مثل الوارفارين.
  • الطعام المالح جدا يضعف تأثير أدوية الضغط.
  • العرقسوس، يرفع الضغط ويتعارض مع مدرات البول وأدوية القلب.
  • الأطعمة الغنية بالتيرامين مثل الجبن المعتق والمخللات والبسطرمة، وهى خطيرة مع بعض أدوية الاكتئاب القديمة.
  • الأعشاب والمكملات مثل الجنسنج والجنكو، يمكن أن تقلل أو تزيد مفعول أدوية عديدة مثل السيولة والاكتئاب ومنع الحمل.
دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

ضبط أدوية مهربة في حملة على الصيدليات ومراكز العناية بالبشرة في الفيوم

