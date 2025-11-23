الأحد 23 نوفمبر 2025
ضبط أدوية مهربة في حملة على الصيدليات ومراكز العناية بالبشرة في الفيوم

شنت هيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية بالمحافظة، ومراكز العناية بالبشرة، ومراكز العلاج الطبيعي، شارك فيها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف الحفاظ على جودة وسلامة ما يطرح للبيع في الصيدليات من أدوية للحفاظ على حقوق وصحة المرضى.

نتيجة الحملة على المنشآت الطبية

وقد أسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بها أدوية مهربة، وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما تبين أن الصيدلية تبيع صنف دواء بأزيد من السعر الرسمي وبدون فاتورة شراء، كما تم ضبط أدوية تم طمس سعرها الرسمي وأدوية خاصة بالتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصرح بصرفها فقط داخل هيئة التأمين الصحي، بإجمالي د 77 عبوة دواء، كما تم تحرير مختلفتين لمحلات بيع المستلزمات الطبية غير مرخصين وبحوزتهم أدوية بشرية مجهولة المصدر، وغير مرخص بتداولها خارج الصيدليات، بلغ إجماليها 272 عبوة.

 

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن التنسيق مع هيئة الدواء المصرية مستمر لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة ومراكز العلاج الطبيعي، لضمان سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من سلامة الدواء المطروح للبيع.

الجريدة الرسمية