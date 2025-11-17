الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار توافر مستحضرات الديجوكسين في السوق المحلي بكميات كافية تلبي احتياجات المرضى، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل دوري معدلات التوريد لضمان استقرار السوق الدوائي وعدم حدوث أي نقص.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن دواء الديجوكسين من الأدوية الأساسية المستخدمة في علاج قصور عضلة القلب، حيث يساعد على تحسين قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر، كما يُستخدم في السيطرة على بعض اضطرابات نبضات القلب، أبرزها الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية.

وتؤكد الجهات الطبية ضرورة الالتزام الصارم بالجرعات التي يحددها الطبيب، لما قد يسببه تجاوز الجرعة المقررة من مضاعفات خطيرة تشمل الجلطات، السكتة الدماغية، أو حتى الأزمات القلبية.

إرشادات ضرورية للمرضى

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح ضرورية للمرضى منها:

تناول الدواء بانتظام وفق الوصفة الطبية.

عدم مضاعفة الجرعة عند نسيان إحداها.

عدم التوقف عن تناول الدواء دون الرجوع للطبيب المختص.

الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

هيئة الدواء تكشف مخزون الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية والصرع


وتشدد هيئة الدواء المصرية على أهمية الوعي بالاستخدام الآمن لهذا الدواء الحيوي، مؤكدة دعمها المستمر لضمان توافره وجودته ضمن منظومة الدواء المصري.

الاضطرابات النفسية هيئة الدواء المصري هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء منظومة الدواء مضاعفات خطيرة نبضات القلب لسكتة الدماغية قصور عضلة القلب

