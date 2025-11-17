هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي

18 حجم الخط

أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار توافر مستحضرات الديجوكسين في السوق المحلي بكميات كافية تلبي احتياجات المرضى، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل دوري معدلات التوريد لضمان استقرار السوق الدوائي وعدم حدوث أي نقص.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن دواء الديجوكسين من الأدوية الأساسية المستخدمة في علاج قصور عضلة القلب، حيث يساعد على تحسين قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر، كما يُستخدم في السيطرة على بعض اضطرابات نبضات القلب، أبرزها الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية.

وتؤكد الجهات الطبية ضرورة الالتزام الصارم بالجرعات التي يحددها الطبيب، لما قد يسببه تجاوز الجرعة المقررة من مضاعفات خطيرة تشمل الجلطات، السكتة الدماغية، أو حتى الأزمات القلبية.

إرشادات ضرورية للمرضى

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح ضرورية للمرضى منها:

تناول الدواء بانتظام وفق الوصفة الطبية.

عدم مضاعفة الجرعة عند نسيان إحداها.

عدم التوقف عن تناول الدواء دون الرجوع للطبيب المختص.



وتشدد هيئة الدواء المصرية على أهمية الوعي بالاستخدام الآمن لهذا الدواء الحيوي، مؤكدة دعمها المستمر لضمان توافره وجودته ضمن منظومة الدواء المصري.

