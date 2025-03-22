تحذير عاجل من هيئة الدواء لمرضى أدوية السيولة

وجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمرضي الذين يحصلون على أدوية السيولة لمنع وجود تعارض بينها وبين أى دواء آخر.

عقار الوارفارين أحد الأدوية المضادة للتجلط التي تصرف بوصفة طبية

وقالت هيئة الدواء المصرية إن عقار الوارفارين يعد أحد الأدوية المضادة للتجلط التي تصرف بوصفة طبية، ويستخدم في علاج جلطات الدم أو الوقاية منها حسب الحالة الصحية. ​

وأشارت إلى أن مستوى الوارفارين يتأثر في الجسم بالعديد من الأدوية والأطعمة التي يتم تناولها، ومن أمثلة التفاعلات الدوائية للوارفارين التفاعل بينه وبين الباراسيتامول الخافض للحرارة والمسكن للألم.

الباراسيتامول مسكن آمن

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه رغم من أن الباراسيتامول مسكن آمن، إلا أن تناوله بجرعات تفوق 1.3 – 2 جرام يوميًا لعدة أيام من الممكن أن يؤدي إلى زيادة تأثير الوارفارين عن المعتاد، وقد يجعل الشخص أكثر عُرضة للنزيف. ​

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة مراجعة الطبيب قبل تناول أي دواء آخر أو تغيير العادات الغذائية لكي لا تؤثر على الجرعة الموصوفة.​

وتابعت:" في حال حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يجب إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية لأي دواء يستخدمونه.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما يتعلق الأمر بضمان سلامة المرضى، فإن كل تقرير للإبلاغ عن الآثار العكسية له قيمة ويمكن إحداث فرق من خلال الإبلاغ عنه

الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يساعد في حماية المرضى

وأشارت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يساعد في حماية المرضى ومن خلال الإبلاغ عن الآثار العكسية، تساهم في إنشاء قاعدة بيانات أكبر تساعد الأطباء والباحثين والهيئات المختلفة في تحديد المشكلات الخطيرة المتعلقة بالأدوية. ​

تحسين سلامة الأدوية ومنع الأضرار المستقبلية

وأكدت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية يدفع نحو التحسين ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الإرشادات العلاجية، تحسين سلامة الأدوية، وحتى منع الأضرار المستقبلية. ​

وتصبح جزء فعال في تحسين الرعاية الصحية، وتساعد في جعل المنظومة الصحية أكثر أمانًا للجميع. ​

وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال الرابط التالي.



​واليقظة الدوائية هي العلم الذي يهتم برصد ومراقبة وتقييم الآثار الجانبية أي تأثير غير مرغوب فيه يمكن يظهر نتيجة استخدام الدواء أو أي مشكلات مرتبطة باستخدام الأدوية.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يتم جمع البيانات المتعلقة بالأعراض الجانبية، وتحليلها، وفهم المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية، ومحاولة تقليل أو منع حدوث أي ضرر ممكن

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