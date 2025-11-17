الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

التأمين الصحي: إضافة 25 نوعا حديثا من أدوية السرطان لبروتوكولات العلاج المجانية

إضافة أدوية جديدة
إضافة أدوية جديدة لبروتوكولات علاج السرطان، فيتو
أكد الدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه لا يوجد أي نقص في أدوية الأورام خلال الفترة الأخيرة.

توفير علاجات التصلب المتعدد بانتظام

أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة أضافت 25 نوعًا حديثًا من أدوية علاج السرطان، كما يتم توفير علاجات التصلب المتعدد بانتظام. 

وأشار إلى أن حقن مرضى الغسيل الكلوي متوفرة بالكامل من خلال حصص مركزية وبالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، دون وجود أي مشكلات في الإمداد الدوائي.

ولتعزيز جودة الخدمات، تقوم الهيئة بإجراء استطلاعات رأي للمواطنين للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل مباشر.

 

الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

وأكد أن الهيئة خصصت الخط الساخن 106 لاستقبال شكاوى المنتفعين أو طلباتهم، حيث يتم التواصل معهم فورًا لضمان حل مشكلاتهم وتقديم الخدمة المطلوبة.

