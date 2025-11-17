التأمين الصحي: إضافة 25 نوعا حديثا من أدوية السرطان لبروتوكولات العلاج المجانية

18 حجم الخط

أكد الدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه لا يوجد أي نقص في أدوية الأورام خلال الفترة الأخيرة.

توفير علاجات التصلب المتعدد بانتظام

أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة أضافت 25 نوعًا حديثًا من أدوية علاج السرطان، كما يتم توفير علاجات التصلب المتعدد بانتظام.

وأشار إلى أن حقن مرضى الغسيل الكلوي متوفرة بالكامل من خلال حصص مركزية وبالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، دون وجود أي مشكلات في الإمداد الدوائي.

ولتعزيز جودة الخدمات، تقوم الهيئة بإجراء استطلاعات رأي للمواطنين للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل مباشر.

وأكد أن الهيئة خصصت الخط الساخن 106 لاستقبال شكاوى المنتفعين أو طلباتهم، حيث يتم التواصل معهم فورًا لضمان حل مشكلاتهم وتقديم الخدمة المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.