أسباب رعشة طفلك أثناء تمرين السباحة

السباحة من التمارين الرياضية المهمة التى أوصى رسولنا الكريم بتعليمها للأبناء، ولها فوائد عظيمة للجسم وقوة العضلات.

ونلاحظ بعض الأمهات أن جسد الطفل يرتعش بمجرد نزول حمام السباحة وبدء التمرين، وتظن بعضهن أنه من برودة الطقس مع الماء وتظن أخريات أنه نتيجة ضعف جسم الطفل.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن اغلب الاهالي عندما يرو الابن السباح يشعر بالبرودة ويرتعش داخل المياة يظنوا أن السبب هو ان مياه حمام السباحة باردة، وأن الطفل ضعيف، لكن الحقيقة، هى أن رعشة السباح في التمرين رسالة من الجسم تقول أن المخزون الحراري قليل جدا وغير كافي للتمرين ولا الحمل البدني.

أسباب رعشة طفلك اثناء تمرين السباحة

وأضاف زهران، أن السباحة رياضة مختلفة تماما عن اي رياضة أخرى، فالجيم والجرى والالعاب كلها ترفع حرارة الجسم لكن السباحة تعمل العكس وهو أن الجسم تنخفض حرارته داخل المياة بسرعة كبيرة لذا يجب أن يكون الطفل لديه مخزون طاقة ودهون صحية تكفي فى أن يحافظ على حرارته ويشغل العضلات في نفس الوقت وهو السبب الحقيقي الذي يجعل بعض السباحين يعودوا من التمرين وجسمهم بارد ووجههم باهت وغير قادرين على الكلام.

السباحة

وتابع، أن اللغز ان السباح الذي لديه جسم قليل وليس عنده الدهون الصحية التى بتحميه داخل المياة ولا يملك الكارب الذى يغذي العضلات ولا البروتين الموزع على اليوم الذي يجعل جسمه ثابت لذا بمجرد أن يدخل الماء تنخفض حرارة جسم ومع مرو اأول نصف يدخل الجسم فى رعشة.

وأوضح الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، أن السباح الذى لديه جسم قليل أو حرقه عالى جسمه يستهلك طاقة أكبر فى محاولة حفظ حرارته أكثر من طاقة التمرين نفسه مايعنى أن نصف مجهود الطفل ذهب كى يحافظ على حرارة جسمه وليس لتشغي العضلات وهذا سبب رئيسي لوجود سباحين اقوياء لكن اداءهم ينزل فجأة داخل التمرين ولا يستطيعوا إكمال التمرين لاخر المجموعات.

علاج رعشة الطفل أثناء تمرين السباحة

واضاف اخصائي تغذية الطفل، أن الحل واقعي ودقيق وهو أن السباح يجب أن يدخل التمرين وهو حاصل على نوعين من الطاقة

طاقة تدفئه، وطاقة تشغل العضلات، وهذا لا يحدث من وجبة واحدة كبيرة بالعكس يجب أن يكون الطعام موزع على يوم كامل موزع فيه كارب ودهون صحية وبروتين، والدهون مثا الزيت والمكسرات والافوكادو، وكارب قبل التمرين مثل البطاطا والموز والشوفان والعسل

وبعد التمرين كارب سريع يعيد الطاقة ويوقف الرعشة تماما.

وتابعت، أن السباح او نظامه الغذائي قليل السعرات الحرارية للاسف يوم بعد يوم يأخذ الجسم عضلاته وحرقها لإنتاج طاقة وهو مايجعل جسم السباح ضعيف وأدائه منخفض.

