احذري، قلة النوم تقلل من سرعة وتركيز طفلك في التمرين

الطفل في التمرين،
الطفل في التمرين، فيتو
ممارسة التمارين الرياضية مهمة للصغار كثيرًا لأنها تساعد في إفراز هرمون النمو ما يساعد على  نموهم بشكل صحي كما أنها تقوي عظامهم وعضلاتهم.

والاهتمام بالطفل الرياضي لا يقتصر فقط على التغذية السليمة وتنظيم مواعيده، بل يجب أيضًا ضبط مواعيد النوم والاهتمام بالنوم الجيد.

 

قلة النوم تؤثر في سرعة وتركيز طفلك في التمرين 

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن اللاعب الناشئ مهما كانت موهبته فالتدريب والتغذية بمفردهما غير كافيين، لأن النوم عامل أساسي لأن الجسم والمخ يتم إعادة ضبطهما أثناء النوم فهي اللحظة التي يتم خلالها إصلاح ما تكسر من العضلات ويتم خلالها أيضا علاج الإجهاد الذى حدث بسبب التمرين، وبالتالي إذا حصل الطفل على كفايته من النوم سيتحرك في الملعب بثقة وجسمه سيكون أخف وعضلاته مرنة والقرار لديه أسرع.

وأضاف زهران، أثناء النوم العميق الجسم يفرز هرمون النمو وهو المسؤول عن بناء العضلات والعظام وتجديد الخلايا، ولكن كلما قل نوم الطفل تقل نسبة إفراز الهرمون ويتأخر بناء جسمه حتى لو بدا جيًدا، فسنلاحظ أنه دائما متعب وعضلاته ضعيفة وغير قادر على أن يكمل التمرين.

التمرين 
التمرين 

تأثير النوم القليل في الطفل الرياضي

وتابع، أن النوم كمان يؤثر في المخ مباشرة فالذهن خلال النوم يرتب المعلومات التي تعلمها الطفل في التدريب، وبالتالي إذا نام الطفل عدد ساعات قليلة سيكون ذهنه غير حاضر ورد فعله بطيء في التمرين ويفقد تركيزه في اللحظات الحاسمة حتى لو كان حافظ للحركات جيدًا.

وأوضح الدكتور محمد زهران أخصائي التغذية، أن قلة النوم تخلق مايعرف بإجهاد عصبي، حيث يشعر اللاعب انه متعب منذ بداية الأمر ما يجعله غير مركز وحركته بطيئة وللأسف يكرر هذا الأمر حتى يفقد ثقته بالتمرين ويقل أدائه.

 

فوائد النوم المنتظم للطفل الرياضى 

وأضاف الدكتور محمد، أما اللاعب الذي ينام من 7 إلى 9 ساعات نوما هادئا كل ليلة يدخل التمرين بمخ صافي وعضلات جاهزة، ولديه دقة في التمرير وسرعة في رد الفعل وقوة الاحتكاك وقدرة التحمل، لذلك النوم ليس رفاهية النوم فهو جزء من التدريب نفسه اللي يجعل الناشئ يلمع في الملعب بدل من أن يختفي في آخر نصف ساعة.

نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى

وجبات ذهبية للأطفال بعد التمرين حفاظا على صحتهم ونشاطهم

