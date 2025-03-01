أفضل التمارين الرياضية في رمضان للحفاظ على الوزن وصحة الجسم
يشكل شهر رمضان فرصة ذهبية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، حيث يمكن ممارسة الرياضة باعتدال للحفاظ على النشاط وتجديد الحيوية، ومع ذلك، يتطلب الأمر اتباع نهج مدروس ومناسب لطبيعة الصيام والتغيرات التي تطرأ على الجسم.
التوقيت الأمثل لممارسة الرياضة في شهر رمضان
ينصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة أو ساعتين تقريبًا، حيث يساعد هذا التوقيت على حرق السعرات الحرارية بشكل فعال، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، ويكون ذلك مع مراعاة اختيار التمارين الخفيفة لتجنب الإرهاق، كما يجب التركيز على تمارين المشي أو اليوغا الخفيفة.
ويمكن كذلك القيام بالتمارين بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قد استعاد طاقته بعد تناول وجبة الإفطار، مما يجعله أكثر استعدادًا لممارسة التمارين الرياضية، ويمكن ممارسة تمارين القوة الخفيفة أو الكارديو المعتدل في هذا التوقيت.
أنواع التمارين المناسبة في رمضان
تعد الرياضة الأسهل والتي توفر الحركة التي يحتاجها الجسم هي المشي، فهي رياضة سهلة ومناسبة لجميع الفئات العمرية، ويمكن ممارستها في أي وقت من اليوم، مع تفضيل الأوقات التي لا تكون فيها الشمس حادة.
كما تعد اليوجا، من التمارين التي تساعد على تحسين المرونة وتقوية العضلات، بالإضافة إلى تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، وتعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تمارين ذات تأثير منخفض.
وينصح كذلك بتمارين القوة الخفيفة، مثل تمارين الضغط والقرفصاء، حيث تساعد على بناء العضلات والحفاظ على قوتها، وينصح بممارستها بعد الإفطار لتجنب الإرهاق.
ويمكن كذلك ممارسة تمارين الكارديو المعتدلة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فيمكن ممارستها باعتدال لتجنب فقدان السوائل.
نصائح مهمة لممارسة الرياضة في رمضان
وتوجد عدد من النصائح التي يجب اتباعها اثناء ممارسة الرياضة في شهر رمضان حتي لا تتسبب في ارهاق الشخص لنفسه أو أن يصاب بالجفاف، وتكون كالآتي:
الترطيب
شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.
التغذية
تناول وجبة سحور متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية لتوفير الطاقة اللازمة للجسم.
تناول وجبة إفطار تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.
الاعتدال
البدء بتمارين خفيفة وزيادة شدتها تدريجيًا.
تجنب التمارين الشاقة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا، خاصة خلال ساعات الصيام.
الاستماع إلى الجسم
التوقف عن ممارسة الرياضة فورًا عند الشعور بالتعب أو الدوخة.
تمارين يجب تجنبها
التمارين الرياضية المكثفة التي تسبب فقدان الكثير من السوائل.
تمارين الكارديو عالية الكثافة.
ويجب ممارسة الرياضة لمدة 30-60 دقيقة يوميًا، وتوزيعها بين المشي وتمارين القوة الخفيفة، والجري أو المشي لمدة 45 دقيقة قبل الإفطار بقليل، ويمكن ممارسة تمارين رفع الأوزان مساء بعد الإفطار.
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