أفضل التمارين الرياضية في رمضان للحفاظ على الوزن وصحة الجسم

يشكل شهر رمضان فرصة ذهبية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، حيث يمكن ممارسة الرياضة باعتدال للحفاظ على النشاط وتجديد الحيوية، ومع ذلك، يتطلب الأمر اتباع نهج مدروس ومناسب لطبيعة الصيام والتغيرات التي تطرأ على الجسم.

التوقيت الأمثل لممارسة الرياضة في شهر رمضان

ينصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة أو ساعتين تقريبًا، حيث يساعد هذا التوقيت على حرق السعرات الحرارية بشكل فعال، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، ويكون ذلك مع مراعاة اختيار التمارين الخفيفة لتجنب الإرهاق، كما يجب التركيز على تمارين المشي أو اليوغا الخفيفة.

ويمكن كذلك القيام بالتمارين بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قد استعاد طاقته بعد تناول وجبة الإفطار، مما يجعله أكثر استعدادًا لممارسة التمارين الرياضية، ويمكن ممارسة تمارين القوة الخفيفة أو الكارديو المعتدل في هذا التوقيت.

أنواع التمارين المناسبة في رمضان

تعد الرياضة الأسهل والتي توفر الحركة التي يحتاجها الجسم هي المشي، فهي رياضة سهلة ومناسبة لجميع الفئات العمرية، ويمكن ممارستها في أي وقت من اليوم، مع تفضيل الأوقات التي لا تكون فيها الشمس حادة.

كما تعد اليوجا، من التمارين التي تساعد على تحسين المرونة وتقوية العضلات، بالإضافة إلى تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، وتعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تمارين ذات تأثير منخفض.

وينصح كذلك بتمارين القوة الخفيفة، مثل تمارين الضغط والقرفصاء، حيث تساعد على بناء العضلات والحفاظ على قوتها، وينصح بممارستها بعد الإفطار لتجنب الإرهاق.

ويمكن كذلك ممارسة تمارين الكارديو المعتدلة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فيمكن ممارستها باعتدال لتجنب فقدان السوائل.

نصائح مهمة لممارسة الرياضة في رمضان

وتوجد عدد من النصائح التي يجب اتباعها اثناء ممارسة الرياضة في شهر رمضان حتي لا تتسبب في ارهاق الشخص لنفسه أو أن يصاب بالجفاف، وتكون كالآتي:

الترطيب

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

التغذية

تناول وجبة سحور متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية لتوفير الطاقة اللازمة للجسم.

تناول وجبة إفطار تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

الاعتدال

البدء بتمارين خفيفة وزيادة شدتها تدريجيًا.

تجنب التمارين الشاقة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا، خاصة خلال ساعات الصيام.

الاستماع إلى الجسم

التوقف عن ممارسة الرياضة فورًا عند الشعور بالتعب أو الدوخة.

تمارين يجب تجنبها

التمارين الرياضية المكثفة التي تسبب فقدان الكثير من السوائل.

تمارين الكارديو عالية الكثافة.

ويجب ممارسة الرياضة لمدة 30-60 دقيقة يوميًا، وتوزيعها بين المشي وتمارين القوة الخفيفة، والجري أو المشي لمدة 45 دقيقة قبل الإفطار بقليل، ويمكن ممارسة تمارين رفع الأوزان مساء بعد الإفطار.

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