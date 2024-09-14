8 تمارين رياضية بسيطة تساعد على خسارة الوزن

إن خسارة الوزن لا تتم فقط بتغيير العادات الغذائية، بل وأيضًا من خلال زيادة روتين التمارين الرياضية.

فتساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام كثيرًا في خسارة الوزن، يجب أن يهدف الشخص الراغب قى فقدان الوزن إلى ممارسة ما لا يقل عن 300 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة كل أسبوع، وفقًا لموقع “WebMd” الطبي.

المشي

إذا أضف الشخص نصف ساعة من المشي السريع إلى روتينه اليومي، فقد يحرق حوالي 150 سعرة حرارية أكثر مما يفعل عادةً كل يوم، وكلما كان المشي بسرعة ولوقتًا أطول، كلما حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يعد المشي خيارًا رائعًا إذا كان الشخص جديدًا على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، من الممكن البدء برحلات أقصر ثم الانتقل إلى رحلات أطول وأكثر كثافة.

القفز بالحبل

غالبًا ما يواجه الراغبين فى ممارسة الرياضة مشكلة العثور على معدات رياضية بلأسعار معقولة، ولكن ممارسة رياضة القفز بالحبل تكون الحل لهذه المعضلة، فالقفز بالحبل هو وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية بسرعة، حيث يحرق الشخص المزيد من السعرات الحرارية بالقفز بالحبل مقارنة بالمشي على جهاز المشي لنفس المدة من الوقت، كما يعمل على تدريب مجموعات عضلية متعددة، من المركز إلى الجزء العلوي والسفلي من الجسم.

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

التدريب المتقطع عالي الكثافة (يُسمى أيضًا HIIT) هو نوع من التمارين التي تنتقل ذهابًا وإيابًا من النشاط البدني المكثف إلى التمارين الأقل كثافة، ولا يجب أن يمارسه الشخص كل يوم، ولكنه فعال جدًا في إنقاص الوزن، حيث يحرق المزيد من السعرات الحرارية مع HIIT مقارنة بالتمارين القلبية الوعائية الثابتة.

ويحافظ التمرين المكثف على عمل الجسم وفي وضع حرق الدهون لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد انتهاء التمرين.

ركوب الدراجات

ركوب الدراجات هو طريقة رائعة أخرى لفقدان الوزن، وهو تمرين منخفض التأثير وقابل للتكيف.

ويمكن حرق حوالي 400 - 750 سعرة حرارية في الساعة أثناء ركوب الدراجة، اعتمادًا على الوزن ومدى السرعة ونوع ركوب الدراجات الذي ينارسه الشخص..

السباحة

قد يكون من الصعب تحفيز النفس على ممارسة الرياضة إذا كان الشخص يعاني من آلام في الركبتين أو آلام في الظهر، وتكون السباحة هي تمرين مثالي لهؤلاء، فهي سهلة على المفاصل، وستستخدم كلًا من الجزء العلوي والسفلي من الجسم.

كما أنها تمثل تمرين جيد للقلب والأوعية الدموية، فإذا مارس الشخص السباحة لمدة نصف ساعة عدة مرات في الأسبوع، فسوف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، كما أنها تقلل من نسبة الكوليسترول السيئ وضغط الدم.

تدريب القوة

يستخدم هذا النوع من التمارين المقاومة لبناء القوة والعضلات، فهو لا يساعد فقط على إنقاص الوزن، بل أيضًا على الحفاظ على الوزن من خلال بناء العضلات، وهذا يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون.

حاول القيام ببعض تمارين القوة من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع، لمدة ساعة تقريبًا في كل مرة.

تمارين البيلاتس

تقول الأبحاث أن تمارين البيلاتس ـ التمارين التي تتم عادة على حصيرة أو باستخدام أدوات مختلفة تؤكد على قوة الجذع ـ يمكن أن تجعل الشخص أقوى وتساعد فى الحفاظ على وزن صحي.

الركض

الركض هو تمرين هوائي ـ يستخدم الأكسجين، ويمكن أن يساعد هذا على إنقاص الوزن، ويرفع الركض الجيد أيضًا ما يسمى بمعدل الأيض لدي الشخص لمدة تصل إلى 24 ساعة، لذا، ستكون في وضع حرق الدهون حتى بعد عبور خط النهاية اليومي، ويمكن أن يساعد الركض بانتظام في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لفترة طويلة من الزمن.