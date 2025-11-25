تراجع أسعار السلع العالمية أبرزها اللحوم والبن والكاكاو والدواجن

18 حجم الخط

تراجعت أسعار العديد من السلع فى البورصة العالمية ووفقا لمؤشرات الفاو خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن بين السلع التي تراجعت اسعار الكاكاو والبن واللحوم.

واختلفت العوامل المؤدية إلى تراجع كل سلعة من السلع، من بينها تراجع ترامب عن رسوم البن الأمر الذى أدى إلى تراجعه فى البورصة العالمية، وزيادة إنتاج الكاكاو فى ساحل العاج مما أعطى صورة جيدة عن المخزون والتصدير.

وألى جانب العديد من العوامل الأخرى التى أثرت على أسعار الحبوب واللحوم، والتى كشفها تقرير منظمة الفاو الأخير.

تراجع أسعار البن

وانخفضت العقود الآجلة للبن العربي (أرابيكا) في بورصة إنتركونتننتال، بنسبة 4.6% لتصل إلى 3.5925 دولار للرطل، بعدما انخفضت في وقت سابق بأكثر من 6% إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب بن الروبوستا، التي تستخدم عادة في القهوة سريعة الذوبان بدلًا من الخلطات المحمصة والمطحونة حيث تهيمن قهوة الأرابيكا، بنسبة 5% إلى 4400 دولار للطن، بعدما انخفضت في وقت سابق 8%.

تراجع أسعار الكاكاو

واصلت العقود الآجلة للكاكاو تراجعها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2024 في بورصة نيويورك.

ويأتي هذا الهبوط بعد عمليات تسليم قوية للكاكاو إلى موانئ التصدير من ساحل العاج، أكبر منتج عالمي، مما يشير إلى توقعات أفضل فيما يتعلق بالامدادات.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بنحو 2.7% اليوم الاثنين، كما تراجعت بنحو 60% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في ديسمبر الماضي وسط توقعات بفائض عالمي أكبر يغذيه تحسن الإنتاج وضعف الطلب.

ومع هذه التطورات، انخفضت أسعار الكاكاو الآجلة بنسبة 2.7% لتصل إلى 5،074 دولار للطن في نيويورك، بينما انخفضت في لندن بنسبة 1.9%.

تقرير الفاو حول أسعار الشهر الماضى

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية نحو 126.4 نقاط في أكتوبر2025 بانخفاض قدره 2.1 نقاط (1.6 في المائة) عن مستواه المراجع في سبتمبر والذي بلغ 128.5 نقاط، مسجلًا تراجعًا للشهر الثاني على التوالي.

وقد عوّض الانخفاض في مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والسكر الزيادة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية. وبصورة عامة، كان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية أدنى بشكل طفيف من مستواه المسجل في أكتوبر2024 وبقي أدنى بمقدار 33.8 نقاط (21.1 في المائة) من الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 103.6 نقاط في أكتوبر أي بانخفاض قدره 1.3 نقاط (1.3 في المائة) عن مستواه في سبتمبر وأقل بمقدار 10.9 نقاط (9.5 في المائة) من مستواه المسجل قبل عام.

وتراجعت مؤشرات أسعار جميع الحبوب الرئيسية من شهر إلى آخر. فقد انخفض مؤشر القمح بنسبة 1.0 في المائة، ما عكس بشكل رئيسي الإمدادات العالمية الوافرة وتوقعات الإنتاج المواتية في بلدان النصف الجنوبي من العالم حيث الحصاد جارٍ والتقدم المطرد في زراعة القمح الشتوي في بلدان النصف الشمالي من العالم.

كذلك، تراجع مؤشر الحبوب الخشنة بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبرفي ظل انخفاض أسعار الشعير والذرة الصفراء والذرة الرفيعة. وتم التعويض جزئيًا عن انخفاض الأسعار من خلال تقارير عن تراجع إنتاج الذرة في الاتحاد الأوروبي وربما في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، وأنباء عن اتفاقات تجارية جديدة بين الصين الولايات المتحدة الأمريكية. وتراجع كذلك مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرزّ بنسبة 2.5 في المائة في أكتوب الأول 2025، مدفوعًا باحتدام المنافسة في الأسواق وبداية عمليات حصاد المحاصيل الرئيسية في عدد من البلدان المصدرة في بلدان النصف الشمالي من العالم.

أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 125.0 نقاط في أكتوبر أي بانخفاض قدره 2.5 نقاط (2.0 في المائة) عن مستواه في سبتمبر وكان أعلى بمقدار 5.8 نقاط (4.8 في المائة) من مستواه قبل عام.

وشهدت أيضًا أسعار لحوم الدواجن انكماشًا كبيرًا بما عكس تراجع أسعار الصادرات من البرازيل، حيث دفعت القيود التجارية التي فرضتها الصين بفعل إنفلونزا الطيور الشديدة الإمراض المصدّرين إلى إعادة توجيه مبيعاتهم إلى وجهات حيث الأسعار أدنى. وانخفضت أسعار لحوم الأغنام، خاصة في أستراليا، فيما دخلت إمداداتٌ أكبر إلى الأسواق.

وعلى العكس من ذلك، واصل مؤشر أسعار لحوم الأبقار ارتفاعه مدفوعًا بارتفاع الأسعار في أستراليا بفعل رتفاع الطلب العالمي.

