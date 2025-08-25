أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام التعاملات، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية، قفزة في أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 11 قرشا خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.44 جنيها للشراء.

-48.57 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.45 جنيها للشراء.

-48.55 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية



ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الروسية جراء احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.6% إلى 68.13 دولار في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا أو 0.7 % إلى 64.12 دولار.

وقال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك "تشعر السوق ببعض القلق من تعثر مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا)".

وأضاف "تتوقع السوق أن يتجاوز العرض الطلب خلال أشهر الخريف، لكن على المدى القصير، يواجه ذلك تحديا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة".

وشنّت أوكرانيا أمس الأحد هجومًا بطائرات مسيّرة على روسيا، أدى إلى تراجع كبير في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية الروسية، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في محطة «أوست-لوجا» لتصدير الوقود، بحسب مسؤولين روس.

كما استمرّ حريق آخر في مصفاة نوفوشاختينسك جنوب روسيا لليوم الرابع على التوالي نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، وفق ما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي جي، إن "نجاح أوكرانيا في استهداف البنية التحتية النفطية الروسية يعزز المخاطر الصعودية لأسعار الخام".

من جهته، صرح جيه. دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس بأن روسيا قدّمت "تنازلات كبيرة" باتجاه تسوية تفاوضية لحربها مع أوكرانيا.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد يوم الجمعة تهديده بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم يتحقق تقدم نحو تسوية سلمية خلال أسبوعين.

في الأثناء، تعززت شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة، إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل في سبتمبر.

إسلام عزام رئيسا للبورصة المصرية ومحمد الشاذلى نائبا لمدة عام



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور إسلام عبدالعظيم عزام رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، وتعيين محمد محمد صبرى حسن الشاذلي نائيا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى العدد 2812 لسنة 2025.



وزير التموين يبحث تطوير شركة السكر لسد احتياجات السوق المحلية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الكيميائي صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث الموقف التنفيذي وخطط التحديث والتطوير المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة أداء الشركات التابعة وتطوير منظومة الصناعات الغذائية الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين خطط تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بالمصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، سواء العاملة في إنتاج السكر من القصب أو البنجر، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي من السكر التمويني والحر، مع تقليل نسب الفاقد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير شركات الصناعات الغذائية، وعلى رأسها شركة السكر، يمثل أولوية قصوى لدعم احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الشركة في إطار خطط التوافق البيئي، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة في العمليات الإنتاجية.



ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

وارتفع سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 32.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 25 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 37.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 28 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

وارتفع سعر المكرونة المعبأة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24.7 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو 50 قرشًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 33 جنيهًا للكيلو.



البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين



تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.485 تريليون جنيه.

وثبت مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 35810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 43957 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14375 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3598 نقطة.



تبدأ من 150 جنيها، تعرف على أسعار علب حلوى المولد النبوي

أسعار حلوى المولد النبوي 2025، تباينت أسعار حلوى المولد النبوي في المحال التجارية، إذ سجل سعر العلب اختلافًا واضحًا رغم أنها نفس الوزن، لكن الاختلاف في الخامات المصنع منها الحلوى، إضافة إلى جودة الصناعة، فضلًا عن اختلاف نوع التغليف ونوعية قطع الحلوة داخل العلبة.

وتستعرض «فيتو» أسعار حلاوة المولد النبوي المعبأة في علب، بأوزان من كيلو إلى 3 كيلوات، وعدد القطع بداخلها، وفقًا لأسعار المعلنة في بعض المحال التجارية، بالتزامن مع قرب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، التي تحل يوم الخميس 4 سبتمبر 2025؛ في السطور الأتية:

البداية؛ مع سعر علب حلاوة المولد وزن كيلو في المحال التجارية، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن كيلو نحو 150 جنيهًا وتحتوي على 17 قطعة. بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن كيلو لوكس نحو 250 جنيهًا وتحتوي على 17 قطعة. بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن كيلو فاخر نحو 300 جنيه وتحتوي على 18 قطعة.

وفيما يخص سعر علب حلوى المولد وزن 2 كيلو في المحال التجارية، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن 2 كيلو نحو 300 جنيه وتحتوي على 29 قطعة.

بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن 2 كيلو لوكس نحو 650 جنيهًا وتحتوي على 30 قطعة.

بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن 2 كيلو فاخر نحو 750 جنيهًا وتحتوي على 30 قطعة.

وعن سعر علب حلوى المولد وزن 3 كيلوات في المحال التجارية، فجاءت كالآتي: بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن 3 كيلوات لوكس نحو 1200 جنيه وتحتوي على 48 قطعة. بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن 3 كيلوات فاخر نحو 1350 جنيها وتحتوي على 48 قطعة. بلغ سعر علبة حلوى المولد وزن 3 كيلوات نحو 450 جنيها وتحتوي على 40 قطعة.



البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 63 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 75 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.





