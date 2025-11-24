أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام التعاملات، تراجع سعر الفراخ اليوم الإثنين، انخفاض 150 ألف جنيه في أسعار سيارات ميتسوبيشي 2025

18 حجم الخط

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية وسط تقدم محادثات السلام الروسية الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الاثنين، بعد انخفاضها بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا وربما يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا المنتج الرئيسي للنفط.

وسعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الاثنين إلى تضييق هوة الخلاف في خطة سلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بعد الاتفاق على تعديل مقترح أمريكي اعتبرته كييف وحلفاؤها الأوروبيون منحازا بشدة لصالح موسكو.

وأضاف أن التقدم نحو اتفاق سلام يفوق في تأثيره أي تعطل قصير المدى ناجم عن العقوبات الأمريكية على شركتي روسنفت ولوك أويل، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتسببت في تجميد ما يقرب من 48 مليون برميل من الخام الروسي في البحر.

وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا أمس الأحد تحقيق تقدم في محادثات تتعلق بخطة سلام تتطلب من كييف التنازل عن بعض الأراضي والتراجع عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حدد يوم الخميس المقبل كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، رغم الضغوط الأوروبية من أجل صيغة توافقية أفضل.

ومن شأن أي اتفاق سلام أن يمهد لإلغاء العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية. وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للخام عالميا بعد الولايات المتحدة في عام 2024، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



شعبة السيارات ترحب بقرار حظر إقامة المعارض أسفل المباني السكنية

رحبت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر إقامة معارض السيارات أسفل المباني السكنية، وتقديم كافة دعمها الكامل لأي إجراءات تهدف لحماية المواطنين وضبط استخدامات العقارات.

وأوضحت شعبة السيارات، أنها ترحب بالقرار، لكن علي الحكومة توفير بدائل مناسبة قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار، لضمان عدم الإضرار بأصحاب المعارض الصغيرة والمتوسطة، الذين اعتمدوا لسنوات على هذه المواقع كمقار رئيسية لنشاطهم، مؤكدين أن القرار في جوهره يحقق الصالح العام، لكن تطبيقه يحتاج إلى فترة انتقالية واضحة، مع تخصيص مناطق تجارية معتمدة للنشاط، وتسهيل إجراءات الترخيص بها.

من جانبها، أبدت رابطة تجار السيارات ترحيبًا مشروطًا بالقرار، مشيرة إلى أن تنظيم السوق أصبح ضرورة، لكن التنفيذ يجب أن يراعي واقع المهنة، موضحة أن عددًا كبيرًا من المعارض القائمة حاليًا يعمل وفق أوضاع قانونية كاملة، وأن نقلها المفاجئ قد يتسبب في خسائر كبيرة، مطالبة بوضع خطة تدريجية تضمن عدم تعطّل حركة البيع والشراء داخل السوق.



وأضافت الرابطة إن تخصيص مناطق ومعارض نموذجية خارج الكتل السكنية خطوة مهمة لتطوير القطاع، لكن يجب إشراك ممثلي التجار في وضع الضوابط، حتى يكون القرار قابلًا للتنفيذ دون إضرار بمئات العاملين.

وتتفق الشعبة والرابطة على أن القرار سيُسهم في رفع مستوى الأمان داخل المناطق السكنية، شريطة أن يرافقه حوار موسّع مع القطاع، لوضع حلول عملية وبدائل عادلة للعاملين في سوق السيارات.



ومن جانبهم أكد العديد من خبراء الطرق، أن وجود معارض سيارات أسفل العقارات السكنية كان يخالف المعايير الدولية للتخطيط، ويهدد السلامة الإنشائية للمباني بفعل الأحمال غير المحسوبة، لافتا إلي أنه تتطلب تجهيزات خاصة وأنظمة أمان لا تتوفر عادة في المباني السكنية، مضيفًا أن قرار الحظر سيحدّ من المخاطر ويجبر الأنشطة التجارية على الانتقال لمناطق مخصصة لها».



انخفاض 150 ألف جنيه في أسعار سيارات ميتسوبيشي 2025 في السوق المحلي



كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي عن أسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر، بعد خفض أسعارها نحو 150 ألف جنيه، شمل سيارات إكليبس كروس 2025.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المحلي، ونرصدها في التقرير التالي:

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2025

يصل سعر الفئة الأولى نحو 1,330,000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 1,405,000 جنيه

الفئة الثالثة نحو 1,500,000 جنيه

الفئة الرابعة نحو 1,560,000 جنيه

الفئة الخامسة نحو 1,640,000 جنيه

أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج 2025

تُطرح الفئة الوحيدة من أتراج بسعر 740,000 جنيه ضمن فئة السيدان الاقتصادية.

ميتسوبيشي ميراج 2025

تأتي ميراج الهاتشباك في فئة واحدة بسعر 755,000 جنيه.

أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2026

الفئة الأولى: 1,300,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,390,000 جنيه

الفئة الثالثة: 1,475,000 جنيه

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2025

وتتوافر بثلاث فئات:

الفئة الأولى: 1,275,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,325,000 جنيه

الفئة الثالثة: 1,450,000 جنيه



البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.878 تريليون جنيه.



مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 39725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49265 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 17948 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 16347 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4245 نقطة.

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 65 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 60 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 55 إلى 56 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 74 جنيها إلى 75 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.





غرفة القاهرة تُشارك في ملتقى توظيف الشباب بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر





شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري في مُلتقى التوظيف السنوي الذي نَظَّمتْه الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة أمس الأحد لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار زيادة التعاون المستمر والمُثمر بين الغرفة التجارية للقاهرة من خلال أكاديمية التجار والأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة.

وشهد افتتاح فعاليات المُلتقى الدكتور محمود جاد الله عميد الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، والدكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وأحمد زكي أمين عام شُعبة المُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية ورئيس لجنة المُصدِّرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ونائب مجلس إدارة شُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة التجارية.

















