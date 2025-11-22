تعرف على أفضل 5 سيارات موفرة للوقود في 2025

18 حجم الخط

يواصل المستهلك المحلي في البحث عن السيارات الأرخص من حيث السعر واستهلاك الوقود، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود عالميًا، وتزايد الاهتمام بالقضايا البيئية، اتجه المستهلك المحلي نحو البحث عن سيارات ترشيد الوقود، كما تحوّلًا في سلوك السوق نحو بدائل أكثر استدامة وكفاءة.

تسعى الشركات العالمية اليوم إلى تطوير محركات هجينة وتقنيات احتراق متقدمة، إلى جانب استخدام مواد خفيفة الوزن مثل الألومنيوم والألياف المركّبة، بهدف تقليل استهلاك الوقود دون المساس بالقوة والأداء. كما تبرز الابتكارات الإلكترونية، كأنظمة استعادة الطاقة أثناء الكبح ووحدات التحكم الذكية، بوصفها عناصر رئيسية في تحقيق أعلى معدّلات كفاءة ممكنة.



ونرصد في التقرير التالي أفضل 5 سيارات ترشيد الاستهلاك في الوقود دخل السوق المصري، بعد الارتفاع الملحوظ في الطلب على السيارات الاقتصادية، لتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء ويعد المستهلك العربي جزءًا من هذا التحول، إذ يتجه كثيرون إلى شراء سيارات أقل استهلاكًا للوقود لتقليل تكاليف التشغيل اليومية.



ومع دخول السيارات الكهربائية والهجينة بقوة إلى المشهد، يتوقع خبراء أن يتواصل التنافس بين الشركات لتقديم نماذج أكثر كفاءة، الأمر الذي سيمنح المستهلك خيارات متعددة تجمع بين الأداء وتوفير الوقود والتقليل من الانبعاثات.





سوزوكي ألتو



حصلت علي محرك صغير 800 سي سي، 3 أسطوانات



استهلاك وقود منخفض جدًا: حوالي 3 لتر لكل 100 كم حسب بعض المصادر.



أوبل كورسا

زودت سيارات اوبل بمحرك صغير “تيربو” مما يقلل من استهلاك الوقود.



رينو تاليانت





زودت بمحرك سعة 1.0 لتر تربو، ما يساعد على تقليل استهلاك البنزين.



مع ناقل حركة CVT يزيد من كفاءة الوقود.



نيسان جوك





تأتي بمحرك تربو صغير 3 سلندرات في بعض الإصدارات ما يساعد على التوفير.



هيونداي أكسنت RB موديل 2025





محرك 1600 سي سي يعطي أداء جيد وكفاءة في استهلاك الوقود

