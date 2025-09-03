أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه.. والبنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3%

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 132 جنيها و134 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 135 إلى 138 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء،عيار 21 يسجل 4850 جنيها

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب من جديد خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بنحو 30 جنيها ليبلغ إجمالى الارتفاعات منذ صباح اليوم إلى 70 جنيها، وذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5540 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4850 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4160 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38600 جنيه.

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 116.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيها إلى 93 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أحمد كجوك يكشف أسرار حياته الشخصية: لدي5 إخوة وأنا وزير مالية البيت



قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن الاقتصاد المصري لديه قدرات كبيرة في مواجهة الأزمات، التي قد تعترضه.

وعن علاقته بالأرقام،أوضح وزير المالية أن " التصدير ينمو بنسبة تتراوح بين 33 و34%".

وكشف الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بعض الأسرار عن حياته الشخصية، موضحا: "أنه وزير المالية فى البيت برضو"، مضيفا أن عائلته مكونة من 5 إخوة رجال.

وتحدث وزير المالية عن حياته الخاصة وكافة الأسئلة التي تقلق البعض، حول الاقتصاد وانخفاض أسعار السلع وغيرها، وذلك فى حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على فضائية "الحياة".

يذاع الحوار فى الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.



الوضع الاقتصادي فى مصر يتحسن

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص بالبلدين للانطلاق بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.

تراجع إنتاج الكهرباء في فرنسا بسبب الإضراب

كشفت بيانات صادرة من شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" عن تسبب إضراب عمال الشركة في انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2.7 جيجاوات، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات للاحتجاج تتعلق بالمعاشات التقاعدية والأجور بمجالي الطاقة والغاز في البلاد.

تراجع إنتاج الكهرباء في فرنسا

وإلى الآن، لا يزال تأثير الإجراءات الاحتجاجية محدودًا لكن التوقعات تشير إلى احتمالية اتساع نطاق المظاهرات خلال الأسابيع القادمة مما يشير إلى تراجع مستوى التأييد للحكومة التي تواجه اقتراعا على الثقة يوم الاثنين الماضي.

وكشفت البيانات أيضا عن هبوط إنتاج الطاقة النووية بمقدار 2.1 جيجاوات مع تأثر أربعة مفاعلات، إلى جانب انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 630 ميجاوات.

ووفقًا لبيانات الشركة، من المتوقع أن يتواصل تراجع الإنتاج في مفاعلي فلامانفيل 1 و2، والمفاعل دومبيير 2 حتى وقت متأخر من اليوم الأربعاء، بينما من المفترض عودة المفاعل سانت ألبان 1 إلى العمل اعتبارا من الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

ويصل إجمالي حجم الطاقة النووية في فرنسا إلى 57 جيجاوات، وهو ما يكفي لتوليد حوالي 70% من الطاقة الكهربائية السنوية للبلاد.

عضو اتحاد الغرف: البورصة السلعية ركيزة لبناء نظام تجاري قوي

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية البورصة السعية لضمان استقرار أسعار السلع، والحفاظ على نظام تجاري متوازن، مطالبًا بضرورة زيادة عدد السلع للتداول ضمن البورصة السلعية في مصر.

البورصة السلعية تعتبر أهم الركائز لبناء نظام تجاري قوي

وقال «المكاوي» إن البورصة السلعية تعتبر أهم الركائز لبناء نظام تجاري قوي ومنظم، لأنها تلعب دورا محوريا في تنظيم تداول السلع وربط المنتج بالمستهلك بطريقة شفافة وعادلة، كما انها ليست مجرد منصة للتداول، لكنها أداة استراتيجية لبناء نظام تجاري حديث يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك والدولة.

البورصة السلعية حققت 21.5 مليار دولار قيمة التدول بنهاية يوليو

وأشار إلى أنه رغم حداثة تطبيق البورصة السلعية فى مصر، واقتصرها على 7 سلع فقط كبداية للتداول الالكترونى الا انها حققت في نهاية يوليو الماضى قيمة تداول 21.5 مليار جنيه لكمية 1.73 مليون طن من القمح والذرة الصفراء والذرة والردة والسكر والنخالة وكسب فول صويا والملح".

مؤشر جيد على إمكانية نجاح البورصة السلعية

وتابع: وبعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصادرات مصلحة الدمغة والموازين من ذهب وفضة وأحجار كريمة، وذلك مؤشر جيد على إمكانية نجاح البورصة السلعية فى مصر مع إضافة عدد كبير من السلع والمنتجات.

توفير سعر مرجعي عادل للسلع

وأوضح «المكاوى» أن البورصة لها أهميتها فى توفير سعر مرجعي عادل للسلع مبني على العرض والطلب لحماية المزارعين والمنتجين من جشع الوسطاء، ويضمن للمستهلك إن يحصل على سعر أقرب للحقيقي.



غرفة القاهرة تواصل وضع الترتيبات النهائية لتنظيم معرض أهلًا مدارس

واصلت غُرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تكثيف جُهودها لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة بالقاهرة، حيث عَقَدت اليوم الاربعاء لجنة المعارض اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صُندوق الغُرفة.

افتتاح معرض أهلا مدارس الأسبوع المقبل

الاجتماع عقد في حضور الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض لبحث ترتيبات تنظيم هذا المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والمُقرر افتتاحه الأسبوع المقبل.

وشارك في اجتماع اللجنة محمد تمّام الأمين العام، رئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وعددٌ من مُمثلي الشُعَب التجارية المُشارِكَة في المعرض، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة.

الترتيبات شبه النهائية لتنظيم المعرض

وعقب كل اجتماع ترفع اللجنة تقريرًا مُفصلًا إلى أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة.

وناقشت اللجنة الترتيبات شبه النهائية لتنظيم معرض أهلا مدارس والشركات العارضة، وسُبُل تسكين العارضين في القطاعات المختلفة.

وتضع اللجنة حاليًا اللمسات الأخيرة لتنظيم المعرض من حيث التنظيم وتسكين العارضين والتشديد على التخفيضات وجودة السلع ، مع كتابة الأسعار قبل وبعد الخصم وتكون واضحة وصريحة للجميع.



BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري

أعلن لوكيل الرسمي للعلامة التجارية BMW في مصر، إطلاق الجيل الرابع الجديد كليًّا مِن BMW X3 في السوق المحلية، علمًا بأن سيارة Sport Activity Vehicle(SAV) الجديدة هي سيارة متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية متطلبات المغامرات على الطرقات الوعرة.

الجيل الرابع من BMW X3 بتصميم جديد أكثر رياضية

على صعيد الخطوط الخارجية، جاء الجيل الرابع من BMW X3 بتصميم جديد أكثر رياضية وجرأة عن أي وقت مضى، ويعود الفضل في ذلك إلى الواجهة الأمامية الجديدة التي تضمّنت للمرة الأولى في تاريخ سيارات X3 الاستعانة بشبك تهوية أمامي مُضيء (BMW Kidney Iconic Glow)، يضمّ خطوطًا طولية ومائلة لمظهر رياضي جذّاب.

كما لا يُمكن إغفال المصابيح الرئيسية Adaptive LED، والصادمين الجديدين مع فتحات تهوية عمودية لطلّة مميّزة، بخلاف الاستعانة بمصابيح خلفية فئة LED بدورها بتصميم ثلاثي الأبعاد، والسقف الزجاجي البانورامي، وعجلات من فئة M الرياضية قياس ١٩ بوصة، ونظام Welcome Light Carpet، وإمكانية فتح وغلق غطاء الصندوق الخلفي كهربائيًّا، وغيرِها من اللمساتِ المُمَيَّزَة الأخرى. وتُضيف باقة M Sport Pro لمسات رياضية معزّزة منها الحليات السوداء اللامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي، بخلاف مصابيح M Lights Shadowline، ونظام كبح رياضي للفئة M، وقضبان سقف من الكروم الأسود اللامع للفئة M، وغيرها.

وبالنسبة للأبعاد القياسية، فنجد أن الطول الإجمالي قد ازداد بمقدار ٣٤ ملم (٤٧٧٥ ملم)، وكذلك العرض العام بمقدار ٢٩ ملم (١٩٢٠ ملم) مقارنة بالطراز السابق، في حين انخفض الارتفاع بمقدار ١٦ ملم (١٦٦٠ ملم)، جنبًا إلى جنب مع المحاور الأعرض وقاعدة العجلات الرحبة بطول ٢٨٦٥ ملم، مما يُضفي مظهرًا قويًّا ورياضيًّا على السيارة من جميع الزوايا.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.454 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 34761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 42681 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 15627 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

أكد الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية أن قطاع المكملات الغذائية أصبح من أهم القطاعات الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات القطاع تجاوزت 350 مليون دولار في عام 2024، مع خطة طموحة للوصول إلى مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

تعزيز مكانة مصر في قطاع المكملات الغذائية

وأوضح انور، أن هناك ما يقرب من 50 مصنعًا جديدًا تحت الإنشاء بإجمالي 100 خط إنتاج، بينما يعمل حاليًا على أرض الواقع نحو 150 خط إنتاج، مما يعكس حجم التوسع السريع في الصناعة وقدرتها على تحقيق نهضة تصديرية غير مسبوقة.

وأضاف أن القطاع تمكن خلال العام الجاري 2025 من اقتحام أسواق جديدة في سيراليون وتنزانيا وأوغندا وساحل العاج، إلى جانب أسواقه التقليدية في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، مؤكدًا أن التوسع في هذه الأسواق يعكس ثقة متزايدة في جودة المكملات الغذائية المصرية.

سجلت 132 مليون دولار، قفزة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية لألمانيا خلال 2024

كشفت مي خيري، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ألمانيا شهدت نموًا بنسبة 24% خلال 2024 لتسجل 132 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار خلال 2023، مؤكدة تحقيق الصادرات المصرية إلى ألمانيا نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات الأوروبية للمنتجات الغذائية المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية”.

أهم السلع المصدرة إلى السوق الألماني

ولفتت إلى أن أهم السلع المصدرة إلى السوق الألماني تشمل: الفراولة المجمدة (32%)، البصل المجفف (11%)، الخمائر، محضرات الخضر، العصائر، الخضار المجمد، والمصارين والأمعاء.

وأشارت “خيري” إلى قفزة كبيرة بنسبة 42% في صادرات الصناعات الغذائية المصرية لألمانيا في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 100 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار في العام 2024.

صادرات مصر لألمانيا من الفراولة المجمدة

وارتفعت صادرات مصر لألمانيا من الفراولة المجمدة بنسبة 92% خلال النصف الأول لتبلغ 53.3 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار، ومن البصل المجفف بنسبة 21% لتبلغ 9.982 مليون دولار مقابل 8.279 مليون دولار، ومن محضرات الخضر بنسبة 55% لتبلغ 5.635 مليون دولار مقابل 3.633 مليون دولار، ومن مصارين وأمعاء بنسبة 5% لتبلغ 3.993 مليون دولار.

الضرائب: أصدرنا ما يزيد على 1.6 مليار فاتورة إلكترونية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إننا أصدرنا ما يزيد عن 1,6 مليار فاتورة إلكترونية وأكثر من 1,6 مليار إيصال إلكتروني، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بالتحول للمنظومات الرقمية، داعيةً إلى ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية، وزيادة الوعي بأهمية الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني لضمان حق المستهلك في تبديل أو استرجاع المشتريات، والفاتورة الإلكترونية لحماية التجار من المخاطر حول مصدر البضاعة والصفقات المشبوهة.

مظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يستهدفان أيضًا حصر كافة المعاملات في المجتمع الضريبي، على نحو يسهم في جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية والقضاء على التعاملات الوهمية، بالإضافة إلى توفير كم ضخم من بيانات التعاملات التجارية؛ التي تفيد في وضع مؤشرات وأنماط الاستهلاك بما يدعم صناعة القرار على المستوى الاقتصادي.

ونوهت رشا عبد العال على الممولين/ المكلفين المخاطبين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، ضرورة الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، كما يجب الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.

وتابعت، أن المصلحة وفرت كافة المعلومات حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على الموقع الرسمي للمصلحة وعلى الصفحات الرسمية على الفيسبوك واليوتيوب. كما أتاحت المصلحة دليلًا على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني» على الرابط التالي من هنا.

المركزي الأوروبي يدعو لتشديد الرقابة على مصدري العملات المستقرة خارج الاتحاد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء: إن على المشرّعين في الاتحاد الأوروبي أن يطالبوا بفرض ضمانات وأنظمة معادلة قوية على مصدري العملات المستقرة من خارج التكتل، وذلك لتفادي مخاطر حدوث سحوبات جماعية على الاحتياطيات المحتفظ بها داخل الاتحاد.

الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر واحدا من أشد الأطر التنظيمية في العالم الخاصة بالأصول المشفرة، إذ يفرض على العملات المستقرة –المرتبطة عادة بعملة رسمية– أن تكون مدعومة بالكامل باحتياطيات.

الشركات المصدرة للعملات المستقرة

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن على المشرّعين إلزام الشركات المصدرة للعملات المستقرة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، بالمعايير الصارمة نفسها.

وأضافت خلال مؤتمر تنظيمي: «يتعين على التشريعات الأوروبية أن تضمن عدم تمكن هذه الأنظمة من العمل داخل الاتحاد ما لم تكن مدعومة بأنظمة معادلة قوية في الولايات القضائية الأخرى، وبضمانات خاصة بتحويل الأصول بين الكيانات الأوروبية وغير الأوروبية».

هيبة يستعرض تطورات الاستثمار المصري بمنتدى أعمال أفريقيا - سنغافورة

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدي أعمال "أفريقيا- سنغافورة" والذي يُعد المنصة الرائدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين إفريقيا وآسيا.

يُنظّم المنتدى كل عامين بواسطة "إنتربرايز سنغافورة"، وهي الجهة الحكومية المسئولة عن تطوير قطاع الشركات في البلاد.

700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا

حضر المنتدى 700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا، وتناولت جلسات المنتدى عدة قضايا من أهمها فرص التكامل الاقتصادي الأفريقي عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وآفاق استخدام التكنولوجيا المالية (Fintech)، والخدمات اللوجستية، والنمو الحضري الذكي بالأسواق الناشئة، وسوق تداول الكربون والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار

واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.

البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3% حتى يونيو 2025

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025 بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) وعددهم 70.5 مليون مواطن مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.

المؤشرات الرئيسية للشمول المالي

وفي هذا السياق، كشفت المؤشرات عن ارتفاع في نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرا، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

الوطنى للذكاء الاصطناعى يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر

اعتمد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتى تم إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

احتياجات التنمية المستدامة

وتُمثل هذه السياسة أول إطار وطنى شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التى تحتفظ بها الجهات الحكومية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُراعى السياق الوطنى واحتياجات التنمية المستدامة.

كما تُعد هذه السياسة خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها فى دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

تأتى هذه السياسة تزامنا مع ما يشهده العالم من تسارع فى اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، وتسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها فى تطوير تطبيقات وخدمات جديدة.

الرقابة المالية تضيف 3 شركات و36 صفحة تواصل اجتماعي للقائمة السلبية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.

يأتي ذلك استكمالا للجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشئونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وتتضمن المخالفات التي تقوم بها الشركات قيامهما بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 146 لسنة 1988، فضلًا عن دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة.

وشملت القائمة عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وجددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة، أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي، عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

بعثة التصديري للصناعات الكيماوية تخترق السوق الغاني بصفقات تتجاوز 3 ملايين دولار

كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح بعثته التجارية الي غانا في عقد 276 لقاءً ثنائيًا بين الشركات المصرية ونظيراتها الغانية، وإجراء صفقات تجارية أولية تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، إضافة إلى اتفاقات توريد منتظمة تصل إلى أكثر من 5 حاويات شهريًا لمنتجات القطاع.

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نجاح البعثة يعكس حرص المجلس على تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية الواعدة تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتنمية الصادرات المصرية إلي أفريقيا، مشيرًا إلى أن غانا جاءت على رأس قائمة الدول المستهدفة بخطة المجلس لزيادة الصادرات لدول غرب أفريقيا.

كشفت إحدى الشركات المشاركة في البعثة – والمتخصصة في مجال المنظفات – عن نجاحها بالفعل في التعاقد على توريد 5 حاويات شهريًا، فضلًا عن استئجار مخزن لتوفير البضاعة بشكل مستمر في السوق الغاني، نظرًا لتنوع الطلب والأسعار التنافسية للمنتجات المصرية.

وأعربت إحدي الشركات العاملة في مجال البلاستيك والمواسير عن تفاؤلها الكبير بفرص النمو في السوق الغاني خاصة في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات، لافتة إلى أن البعثة التجارية جاءت بناء علي توصيات الدراسة التي كان قد أعدها المجلس والـ وبينار الذي نظمه منذ فترة بشأن فرص التواجد في السوق الغاني.

كان ياو ال سيكي، مدير إدارة السياسات والتخطيط والميزانية والمتابعة والتقييم بوزارة التجارة والصناعة الغانية، قد أكد على أهمية انعقاد المنتدى في هذا التوقيت مع إطلاق سياسة "الاقتصاد على مدار 24 ساعة" التي تستهدف تشغيل المصانع ليلًا ونهارًا، مشددًا على أهمية الشراكات المصرية–الغانية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير تكامل بين الدولتين.

