غرفة القاهرة تختار يحيى السني عضوا بمجلس إدارتها

وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بالإجماع على فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للتجار وأسرهم، بداية من أول يناير 2026 حتى نهاية العام، جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء.

مشروع الرعاية الصحية من أولويات المجلس في التطوير

واعتبر مجلس إدارة غرفة القاهرة أن مشروع الرعاية الصحية من أهم الموضوعات التي تهُم مُنتسبي الغرفة في مختلف الأنشطة، ولذلك أكّد المجلس على أهمية تطويره خلال الفترة القادمة بما يُحقق أكبر استفادة لمُنتسبي الغرفة وأسرهم، مُعتبرًا أيضا أن مشروع الرعاية الصحية له أهمية قصوى ومن أولوياته في التطوير على صعيد متطلبات مُنتسبي الغرفة، وتوسيع نطاق شبكة التغطية الطبية لهم.

اختيار يحيى السني عضوًا بمجلس الإدارة

كما اختار مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع يحيى السني رئيس شُعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة عضوًا بمجلس إدارة الغرفة بالتزكية خلال فترة الدورة الحالية.

مناقشة تطوير العمل الاقتصادي والإداري بالغرفة

واستكمل مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه مناقشة بعض الموضوعات التي تستهدف تطوير العمل الاقتصادي والإداري بالغرفة طبقًا لرؤية الدولة التنموية 2030.

رئيس غرفة القاهرة يشارك في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الخليجي

يشار إلى أن أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، شارك في ملتقى الأعمال المصري الخليجي الذي أقيمت فعالياته في القاهرة منتصف الأسبوع الجاري.

وأشار العشري إلى أنه ملتقى داعم لتنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مرحلة تنمية غير مسبوقة، توفر فرص عمل في مختلف القطاعات، على الصعيد الصناعي والتجاري والسياحي والزراعي والخدمي والنقل واللوجستيات.

وأكد "العشري" أن مثل هذه الملتقيات تؤدي إلى توسيع نطاق التعاون وتفتح آفاقًا جديدة لدعم العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

مصر بها فرص استثمارية واعدة

وتابع "العشري": إن مصر بها فرص استثمارية واعدة يمكن التعاون من خلالها والاستفادة من دعم القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين، وما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات تسهيلية داعمة للصناعة والاستثمار.

