يوفر 1500 فرصة عمل، محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف بالتعاون مع جامعة حلوان

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة حلوان، بكلية التكنولوجيا والتعليم بالأميرية بمشاركة أكثر من ١٢ شركة ومؤسسة تقدم أكثر من 1500 فرصة عمل لطلاب الجامعة والخريجين.

شهد الملتقى د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الجيوشي رئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور وائل إبراهيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

حرص الدولة على دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية،

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعة ومحافظة القاهرة، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف محافظ القاهرة أن الملتقى يقدم فرص عمل في مجالات متنوعة في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء. كما تشمل القطاعات المشاركة الهايبر ماركت، المصانع، التسويق العقاري، الأغذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والمطاعم، والمكتبات، والنشر، والملابس.

تهيئة الشباب والخريجين للانخراط في بيئة العمل بشكل احترافي

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرات تهدف إلى تهيئة الشباب والخريجين للانخراط في بيئة العمل بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم الدعم الكامل والرعاية لجميع فعاليات ملتقيات التوظيف، لضمان خروجها بنتائج ملموسة تفيد الشباب والمجتمع، كما أن هذه الفعاليات تمثل فرصة للتواصل المباشر بين الطلاب والخريجين وأصحاب الأعمال، مما يساهم في فهم احتياجات سوق العمل، وتقليل الفجوة بين المهارات النظرية والعملية.

