طريقة عمل الجلاش الحلو بحشو الكاسترد

طريقة عمل الجلاش الحلو، الجلاش الحلو بحشو الكاسترد من الحلويات الشرقية الشهية التي تجمع بين قرمشة طبقات الجلاش من الخارج ونعومة الكاسترد من الداخل.

وطريقة عمل الجلاش الحلو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو حلو بسيط في مكوناته لكنه يحتاج إلى بعض الدقة للحصول على نتيجة ذهبية ومقرمشة وطرية من الداخل في نفس الوقت.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجلاشو

نن الحلو بحشو الكاسترد.

مكونات عمل الجلاش الحلو بحشو الكاسترد:-

لفة جلاش جاهزة.

نصف كوب من السمن المذاب أو الزبدة

نصف كوب زيت للحصول على طبقة مقرمشة دون احتراق

3 أكواب لبن

4 ملاعق كبيرة كاسترد

4 ملاعق كبيرة سكر يمكن الزيادة حسب رغبتك

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتان كبيرتان نشا للتماسك

مكونات الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

الشربات يجب أن يكون بارد، والجلاش ساخن عند سكبه لضمان أفضل قوام.

الجلاش الحلو بحشو الكاسترد

طريقة عمل الجلاش الحلو الكاسترد:-

لتجهيز الكاسترد، في قدر على النار، ضعي اللبن والسكر وحركي حتى يذوب السكر.

ذوبي الكاسترد والنشا في نصف كوب من اللبن البارد حتى لا تتكون كتل.

أضيفي خليط الكاسترد إلى اللبن الساخن مع التحريك المستمر.

استمري في التقليب حتى يصبح القوام سميك ومتجانس.

أضيفي الفانيليا ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلا قبل الحشو.

سر نجاح الكاسترد، يجب أن يكون سميك حتى لا يخرج خارج الجلاش أثناء الخبز.

ادهني صينية الخبز بطبقة خفيفة من السمن.

افتحي لفة الجلاش وابدئي بفرد طبقة في الصينية، وادهنيها بخليط السمن والزيت.

كرري العملية حتى نصف كمية الجلاش.

وزعي كمية الكاسترد على الطبقات بالتساوي.

غطي الكاسترد بباقي طبقات الجلاش، مع دهن كل طبقة بخليط السمن.

باستخدام سكين حاد، اقطعي الجلاش مربعات أو مثلثات حسب الرغبة.

صبي الكمية المتبقية من السمن على الوجه.

سخني الفرن على درجة حرارة 180.

أدخلي الصينية، واتركيها لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه ويصبح ذهبي.

بمجرد خروج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات البارد مباشرة فوقه وهو ساخن.

لنجاح الجلاش الحلو بالكاسترد، دهن الطبقات بالسمن والزيت يجعله مقرمش دون امتصاص كمية كبيرة من الدهن.

الشربات البارد ضروري لنجاح القوام.

لا تضعي الحشو وهو ساخن جدا حتى لا يبلل الجلاش.

إذا أردتى قرمشة أكبر، رشي القليل من المكسرات المطحونة بين الطبقات.

يمكن استخدام سمن فقط أو زبدة فقط ولكن السمن والزيت أفضل.

