طريقة عمل الجلاش الحلو بحشوات مختلفة

طريقة عمل الجلاش الحلو، من أشهر الحلويات الشرقية التي تحضر في البيوت والمطابخ العربية، ويتميز بخفته وتنوع طرق حشوه سواء بالمكسرات، أو الكاسترد، أو جوز الهند، أو حتى الشوكولاتة، مما يجعله مناسبًا لكل الأذواق.





في هذا التقرير نستعرض أكثر من وصفة تفصيلية لعمل الجلاش الحلو بمقادير دقيقة وخطوات واضحة، لتقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك، وتدخلي السعادة على قلوبهم.

الوصفة الأولى: الجلاش بالمكسرات

الجلاش الحلو

المقادير:

لفة جلاش (500 جرام).

كوب مكسرات مشكلة (عين جمل، فستق، لوز، بندق) مفرومة خشن.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري).

شربات (2 كوب سكر + كوب ماء + عصير نصف ليمونة + فانيليا).

الطريقة:

حضري الشربات أولًا بغلي السكر مع الماء حتى يذوب، ثم أضيفي الليمون والفانيليا واتركيه يبرد.

ادهني صينية بالزبدة.

افردي ورق الجلاش طبقة طبقة، وادهني كل ورقة بقليل من الزبدة.

بعد نصف الكمية، وزعي خليط المكسرات والسكر والقرفة.

غطي بخلي باقي ورق الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبدة.

قطّعي الجلاش مربعات أو مثلثات قبل دخوله الفرن.

اخبزيه في فرن ساخن على 180 درجة حتى يحمر الوجه.

اسقيه بالشربات البارد فور خروجه من الفرن.

الوصفة الثانية: الجلاش بالكاسترد

جلاش بالكاسترد

المقادير:

لفة جلاش.

3 ملاعق كبيرة كاسترد بودرة.

3 أكواب لبن.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة مذابة.

شربات خفيف للتحلية.

الطريقة:

جهزي الكاسترد بتسوية اللبن مع البودرة والسكر على النار حتى يثقل القوام، واتركيه يبرد.

افردي نصف كمية الجلاش في صينية مدهونة بالزبدة مع دهن كل طبقة.

وزعي الكاسترد البارد على الطبقات.

غطي بباقي أوراق الجلاش مع الاستمرار في دهن كل ورقة بالزبدة.

قطّعي الصينية إلى مربعات أو مستطيلات.

ادخليها فرن متوسط الحرارة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

عند خروجها، اسقيها بالشربات البارد وقدميها.

الوصفة الثالثة: الجلاش بجوز الهند

المقادير:

لفة جلاش.

كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب قشطة.

شربات للتحلية.

الطريقة:

امزجي جوز الهند مع السكر البودرة والقشطة لتكوين الحشوة.

افردي نصف كمية الجلاش في صينية مدهونة مع دهن الطبقات بالزبدة.

وزعي خليط جوز الهند على الوسط.

غطي بباقي أوراق الجلاش، ثم ادهني الوجه بالزبدة.

قطّعي الصينية حسب الرغبة، ثم ادخليها فرن متوسط الحرارة.

عند خروجها، اسقيها بالشربات البارد وقدميها دافئة أو باردة.

الوصفة الرابعة: الجلاش بالشوكولاتة

المقادير:

لفة جلاش.

كوب شوكولاتة قابلة للدهن (نوتيلا أو أي نوع مفضل).

نصف كوب زبدة مذابة.

نصف كوب بندق أو فستق مجروش (اختياري).

شربات خفيف.

الطريقة:

افردي نصف كمية الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبدة.

وزعي طبقة من الشوكولاتة مع رش البندق أو الفستق.

غطي بباقي الجلاش، وادهني السطح بالزبدة.

قطّعي الجلاش قبل الخبز، ثم أدخليه فرن متوسط الحرارة حتى يحمر.

بعد خروجه، اسقيه بالشربات الخفيف أو اكتفي برشة سكر بودرة للزينة.

